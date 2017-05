Lời kể hãi hùng của nạn nhân bị đâm liên tiếp sau va quệt xe máy

Sáng 8/5, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Công Nguyên (SN 1991, trú phường An Khê, quận Cẩm Lệ) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích, dùng dao đâm hai anh em trọng thương sau va quệt xe máy.

Đối tượng Đinh Công Nguyên tại cơ quan công an.

Cũng trong sáng 8/5, sức khoẻ anh H.Đ.T - một trong hai anh em nạn nhân bị đâm trọng thương trong vụ va chạm giao thông - đã ổn định.

Anh T bàng hoàng kể lại, lúc đó khoảng 17h kém ngày 7/5, anh đang đi làm về gần đến nhà thì phía sau có một thanh niên đi xe máy tông thẳng tới khiến anh và xe ngã xuống đường. Ngồi dậy, anh thấy tay phải của mình đã gãy.

“Sau đó tôi với thanh niên này có đôi co, lời qua tiếng lại với nhau. Bất ngờ sau đó nam thanh niên này liền rút dao thủ sẵn đâu trong người ra đâm loạn xạ vào người tôi. Tôi né được thì bị đâm trúng vào vai. Sau đó, nam thanh niên tới lấy xe chạy đi, tôi sáp lại thì đối tượng liền dùng dao đâm tiếp vào người tôi.

Lúc này, anh trai tôi (anh H.Đ.Th) đi qua thấy vậy vào can ngăn cũng bị đâm 2-3 nhát vào người… Sau đó, có một anh thanh niên đi trên đường thấy vậy nhảy vào khống chế, cùng người dân xung quanh bắt giữ nam thanh niên này. Tôi và anh trai được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu”, anh T kể thêm.

Anh H.Đ.T đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Được biết, hiện sức khoẻ anh H.Đ.Th - anh trai anh T - cũng đã ổn định và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng gần 17h chiều 7/5, Nguyên điều khiển xe máy mang biển số 43X1- 3290 đang lưu thông trên đường Trường Chinh (đoạn thuộc tổ 39A, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) thì xe va chạm với anh H.Đ.T (SN 1980, trú cùng quận Cẩm Lệ) đang lưu thông cùng chiều.

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nguyên đã dùng con dao bấm (dài khoảng 20cm) thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người anh T.

Một lát sau, anh H.Đ.Th (SN 1975, anh ruột của anh T) đi về thấy vậy vào can ngăn cũng bị Nguyên dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Lúc này người đi đường vào can ngăn và khống chế, bắt giữ Nguyên bàn giao cho Công an quận Cẩm Lệ.

Công an quận Cẩm Lệ cho biết, ban đầu Nguyên khai, trước đó Nguyên đi nhậu từ quận Sơn Trà (Đà Nẵng) về. Đang trên đường đi về nhà thì xảy ra va quệt giao thông nên giữa Nguyên và anh T xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, anh T dùng chân đạp vào xe Nguyên làm xe ngã xuống nên Nguyên mới dùng dao đâm loạn xạ hai anh em anh T.

Được biết, Nguyên đang là nhân viên vận hành tại thuỷ điện Sông Bung 2.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

