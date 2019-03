Lời kể của người phụ nữ bị kẻ ngáo đá lõa thể kém 16 tuổi đòi "yêu"

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào cuối tháng 2.2019, một phụ nữ vừa tới nhà của chị gái ở khu đô thị Văn Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) thì bất ngờ bị đối tượng ngáo đá không mặc quần áo lao tới đòi "yêu". Khi không được đáp ứng, tên này đe dọa hung hãn. Chia sẻ sau sự việc, nạn nhân cho biết chỉ tới khi được lực lượng công an mở cửa, dắt xuống nhà, chị mới thực sự hoàn hồn.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, chị T.H (SN 1972, trú tại Hà Nội) đã thuật lại sự việc hãi hùng mà chị gặp phải vào buổi trưa ngày 23.2. Khi đó, chị vừa đến nhà chị gái ở tầng 3 nhà BT2, khu đô thị Văn Khê (quận Hà Đông) thì gặp một đối tượng nam không mặc quần áo, xăm trổ mà chị không hề quen biết.

Nạn nhân T.H kể lại sự việc hãi hùng mà chị gặp phải.

"Hắn lao tới nói với tôi rằng 'em cho anh một cái'. Khi đó, tôi đã bủn rủn chân tay và mắng hắn 'mất dạy, trẻ không tha, già không thương'. Tên này liền dọa rằng nếu không cho hắn thỏa mãn thì hắn sẽ giết. Tôi chỉ kịp lấy bình nước trên tay để đẩy vào người hắn, chứ không dám dùng tay", chị T.H chia sẻ.

Tới khi đẩy đối tượng đó ra ngoài, khóa cửa lại, chị T.H tiếp tục bị hắn dọa dẫm phía ngoài. Lúc này, tài khoản điện thoại của chị vừa hết tiền, chưa kịp nạp, nên nạn nhân không thể liên lạc với người thân nào để nhờ giúp đỡ.

"Tôi chỉ biết kêu gào hàng xóm tới giúp, nhưng lúc đó rất vắng, và chính đối tượng còn nói rằng 'không ai giúp được mày đâu'. Lúc đó, tôi hoang mang tột độ", người phụ nữ nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng.

Thậm chí, sau một hồi dọa nạt không có kết quả, đối tượng ngáo đá đã chạy xuống nhà hắn, lấy một con dao dài mang lên và đập phá phía ngoài cửa.

Rất may là một lúc sau, người thân của chị T.H gọi điện, và biết sự việc, nên đã gọi điện tới số máy 113 của cảnh sát.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP.Hà Nội) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Hà Đông cũng trực tiếp tới hiện trường để theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc.

Đối tượng được xác định là Đào Mạnh Thắng (SN 1988, trú tại phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Thắng có biểu hiện bất thường, mất kiểm soát như trên là do trước đó, hắn đã dùng ma túy đá. Bình thường, Thắng ở tầng 2 nhà BT2 (khu đô thị Văn Khê) và làm nghề phục vụ quán ăn.

Cảnh sát phải dùng tới hơi cay và các biện pháp nghiệp vụ để khống chế kẻ ngáo đá manh động.

Đối tượng Đào Mạnh Thắng khi đã bị khống chế và vẫn chịu ảo giác sau khi dùng ma túy đá.

Khi lực lượng công an bao vây, Thắng đã chạy về nhà, khóa chặt cửa và cầm dao vung vẩy, cố thủ phía trong. Cảnh sát đã phải phá cửa, dùng hơi cay và các biện pháp nghiệp vụ để khống chế kẻ ngáo đá này.

Sau đó, đối tượng đã bị xử phạt hành chính. Hiện Thắng đã được lập hồ sơ, đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Theo An ninh thủ đô

