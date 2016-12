Lời kể con tin bị kẻ nghi ngáo đá đâm liên tiếp ở Nha Trang

Chân dung đối tượng nghi ngáo đá bắt cóc con tin.

Công an phường Vĩnh Hải (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đối tượng đâm người trong vụ việc trên là Nguyễn Minh Tiến (SN 1985, ngụ Vĩnh Phước, TP.Nha Trang), đã có vợ và 2 con, sống tại dãy trọ phía sau số 7 đường Nhà Thờ (phường Vĩnh Hải, Nha Trang).

Theo xác minh ban đầu của công an, Tiến bị phê ma túy đá nên có ảo giác vợ con bị bắt cóc. Vì thế Tiến đã khống chế anh V để yêu cầu anh này thả vợ con Tiến ra.

Anh V. (“con tin”, là sinh viên năm thứ 3 Đại học Nha Trang) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Khoảng 13h30 chiều nay (29.12), Tiến - người cùng dãy trọ ở tầng trệt - cho rằng những người ở tầng 2 nói xấu mình nên lên tầng 2 đập cửa đòi gặp để nói chuyện “phải trái”.

Mọi người đều sợ hãi chốt cửa. Vì thế Tiến xuống tầng trệt xông thẳng vào phòng anh V. cầm 2 con dao kéo anh lên tầng 2 rồi yêu cầu những người nói xấu mình ra nói chuyện. Sau đó Tiến lại hét lên là vợ con mình bị bắt cóc, yêu cầu thả người nếu không sẽ đâm “con tin”.

Tiến khống chế anh V gần một tiếng đồng hồ, trong thời gian đó Tiến đã đâm anh V. 3 nhát vào chân phải, 1 nhát vào bụng, 1 nhát vào ngực trước khi bị công an khống chế vào lúc 14h30.

“Ảnh nói mày đừng có chạy. Tôi sợ quá nói ảnh đừng đâm nhưng ảnh vẫn cứ đâm. Tôi né được cú đâm đầu, nhưng những nhát sau không né được. Lúc đó có công an, rồi ba mẹ ảnh đến can ngăn. Sau đó, ảnh thả 2 con dao xuống thì công an ập vào” - anh V. kể lại.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu với 5 vết đâm trên cơ thể.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, rất may các vết thương của anh V. khá nông, không ảnh hưởng đến tính mạng. Anh V. đang được sơ cứu, theo dõi điều trị tại bệnh viện.

Theo Mai Khuê (Dân Việt)