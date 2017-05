Lộ tình tiết bất ngờ vụ dùng súng cướp tiền tỷ ở ngân hàng

Chiều 11/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Lê Lâm Hưng (29 tuổi, quê Quảng Ninh, kỹ sư điện) - nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Trà Vinh đã không yêu cầu luật sư bào chữa. Theo Hưng, lý do là vì tội trạng đã quá rõ ràng.

“Dù bị can không yêu cầu, nhưng cơ quan điều tra vẫn làm văn bản gửi Đoàn luật sư tỉnh chỉ định luật sư bào chữa, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bị can”, lãnh đạo công an tỉnh Trà Vinh cho hay.

Nghi phạm Hưng

Trước đó như VietNamNet đưa tin, khoảng 16h20 ngày 26/4, một đối tượng dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng Vietcombank - chi nhánh thị xã Duyên Hải, cướp 1,58 tỷ và 35.900 USD. Vụ cướp diễn ra chỉ trong vòng 90 giây.

Sau khi vụ cướp xảy ra, Đại tá Lê Văn Việt - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện tập trung lực lượng rà soát, truy bắt thủ phạm.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động, kiểm tra các nơi nghi vấn, nhà trọ trên địa bàn. Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, bến phà, những tuyến giao thông nối Duyên Hải với các huyện lân cận được kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Đồng thời cơ quan công an cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, công an không thu được bất kỳ một dấu vết nào của đối tượng để lại, ngoại trừ hình ảnh camera an ninh của ngân hàng ghi.

Qua phân tích hình ảnh của camera và lời khai của nhân viên ngân hàng, công an nhận định đối tượng cướp là nam, cao khoảng 1,7m, nói giọng miền Bắc, mặc áo khoác màu đen trùm kín đầu, phía trước có logo trắng, mặc quần dài, mang giày có nhiều dây buộc, giống giày công nhân nhà máy nhiệt điện Duyên Hải sử dụng, chân đi vòng kiềng, điều khiển xe máy nhãn hiệu Sirius màu đỏ đen, không biển số.

Cùng lúc này, dư luận lại rộ lên thông tin cho rằng, đây là một vụ cướp được dàn dựng, bởi đối tượng thực hiện hành vi quá dễ dàng và nghi ngờ có nội gián từ trong ngân hàng.

“Ban chuyên án cũng không loại trừ khả năng này, nhưng qua quá trình điều tra, xác minh, chúng tôi từng bước loại trừ và xác định đây là một vụ cướp có thật, do đối tượng bên ngoài thực hiện”, một lãnh đạo công an tỉnh Trà Vinh cho biết.

Từ những thông tin ban đầu, công an tỉnh Trà Vinh phát động phong trào tố giác, vây bắt tội phạm trong quần chúng nhân dân.

Đại tá Lê Văn Việt đã trực tiếp tuyên truyền, vận động hơn 1.000 công nhân tại Trung tâm nhà máy nhiệt điện Duyên Hải tham gia.

Loại bỏ nghi vấn nhiều đối tượng

Bên cạnh đó, Ban chuyên án tiến hành rà soát các đối tượng trong diện quản lý và các đối tượng có nhiều nghi vấn, bất minh về kinh tế, thời gian đi lại; những đối tượng có nhiều nợ nần do cờ bạc, làm ăn thua lỗ. Từ đó, nổi lên khoảng 20 đối tượng. Qua xác minh, Ban chuyên án đã lần lượt loại bỏ nghi vấn nhiều đối tượng.

Ngoài ra, cơ quan công an còn tiến hành thu thập dữ liệu các camera của người dân ở các tuyến đường trên địa bàn thị xã Duyên Hải.

Từ đó, Ban chuyên án phát hiện có một camera ghi lại hình ảnh trưa ngày xảy ra vụ án, nghi phạm đi từ hướng xã Dân Thành đến hiện trường vụ án. Đến chiều cùng ngày thì nghi phạm trở lại tuyến đường này với trang phục giống nhau.

Hình ảnh camera của người dân ghi lại cảnh Hưng chạy xe máy trên đường

Ban chuyên án nhận định nhiều khả năng đối tượng gây án là công nhân Trung tâm nhà máy nhiệt điện Duyên Hải và sinh sống trên địa bàn xã Dân Thành. Các mũi trinh sát lập tức tập trung điều tra, xác minh. Tuy nhiên, việc khoanh vùng đối tượng tại khu vực này cũng gặp rất nhiều khó khăn, vì số lượng công nhân khoảng 3.000 người, đến từ nhiều vùng miền khác nhau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định Lê Lâm Hưng là kỹ sư của Ban quản lý nhà máy nhiệt điện Duyên Hải là người có nhiều biểu hiện khả nghi nhất.

Hưng là một kỹ sư, có việc làm ổn định nhưng nghiện cá độ bóng đá, lại làm ăn thua lỗ nên nợ nần chồng chất. Sau khi vụ cướp xảy ra, Hưng có nhiều bất minh về kinh tế, ngay chiều 26/4, Hưng đã trả hết các khoản nợ. Ngoài ra, thời gian đi lại của Hưng cũng bất thường, nhất là biểu hiện tâm lý không bình thường.

Sau 10 ngày điều tra, Ban chuyên án có đầy đủ chứng cứ, chứng minh Hưng là nghi can thực hiện vụ cướp táo tợn tại ngân hàng nên tiến hành bắt khẩn cấp vào chiều 6/5 tại nơi làm việc với sự ngỡ ngàng của hàng nghìn công nhân.

Ban đầu Hưng quanh co chối cãi, cho rằng công an bắt nhầm người, nhưng với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Hưng cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Khám xét nơi làm việc của Hưng, công an thu giữ 35.900 USD và 10 triệu đồng tiền mặt tang vật trong vụ cướp. Còn khẩu súng Hưng dùng để cướp là súng giả.

Theo Vietnamnet