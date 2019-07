Lộ nguyên nhân nam thanh niên bị thợ cắt tóc đâm tử vong tại quán bia

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây 2 ngày tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong. Nạn nhân tử vong được xác định Lê Thành Công (SN 1995), trú tại thôn 8, xã Liên Khê) và đối tượng gây ra sự việc trên là Đỗ Hữu Phương (SN 1994, trú tại ở thôn 6, xã Kênh Giang), cùng huyện Thủy Nguyên.



Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Liên Khê và Công an huyện Thủy Nguyên nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng cùng cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.



Hiện trường vụ án mạng khiến nạn nhân Công tử vong. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Liên quan đến sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên bước đầu làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo đó, khoảng 19h30 tối 26/7, anh Công và Phương có đến quán bán nước mía và kinh doanh bia của anh Nguyễn Văn Vinh (SN 1982), trú tại thôn 9, xã Liên Khê. Tuy nhiên, do mâu thuẫn từ việc vay nợ tiền nên giữa 2 người xảy ra đánh chửi nhau.



Trong lúc xảy ra xô xát, Phương bất ngờ lấy dao bầu đâm vào mạn sườn trái, khiến anh Công bị trọng thương và được đi cấp cứu. Do vết thương nặng nên nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên sau đó.

Được sự vận động của cơ quan Công an và gia đình, đến 21h30 cùng ngày, đối tượng Phương đến Công an huyện Thủy Nguyên đầu thú và khai nhận toàn hành vi của mình.

Được biết, đối tượng Phương trước đây làm nghề cắt tóc và thời gian gần đây chuyển nghề kinh doanh quán game bắn cá. Trong khi đó, cả nạn nhân và đối tượng chưa xây dựng gia đình.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xử lý.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật