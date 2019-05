Lộ nguyên nhân án mạng rúng động Bình Dương, chồng sát hại vợ con rồi tự sát

Chiều 28/5, Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho PV báo Tiền Phong biết nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng thương tâm làm 4 người trong gia đình tử vong xảy ra tại căn phòng trọ ở KP. Bình Đường, phường An Bình, TX. Dĩ An trưa ngày 27/5.

Theo đó, Cơ quan CSĐT xác định, trước khi xảy ra án mạng, Trần Văn Cường (SN 1982) có biểu hiện chơi cờ bạc bị vợ cấm cản nên giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và có lần đánh nhau.

Tối 26/5 người thân bên chị Hằng từ Bình Phước đến phòng chơi, cả nhà ăn cơm nói chuyện vui vẻ. Tuy nhiều, đến sáng hôm sau (tức ngày 27/5) giữa 2 vợ chồng Cường lại xảy ra mâu thuẫn.

Con dao dính máu được phát hiện tại hiện trường

Do không làm chủ được bản thân, Cường dùng dao giết chết vợ là chị Phạm Thị Hằng (SN 1988) và con gái Trần Kim Phượng (sinh năm 2015). Sau khi giết vợ con, Cường treo cổ tự tử. Đáng nói, chị Hằng đang mang thai đứa con trai chỉ vài ngày nữa là sinh.

Trước đó, vào sáng ngày 27/5 anh Lê Văn Hảo (sinh năm 1988, là em họ của chị Hằng) đồng thời là người làm chung công việc với anh Cường gọi điện thoại cho Cường để đi làm thì không liên lạc được.

Sau khi giết vợ con, Cường treo cổ tự tử

Sau nhiều lần đến phòng trọ gõ cửa nhưng không thấy trả lời, nghi có chuyện chẳng lành, anh Hảo và người dân xung quanh tiếp cận phòng trọ và nhìn qua cửa sổ thấy chị Hằng và bé Phượng nằm bất động nên báo cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng có mặt hiện trường và phát hiện anh Cường chết trong tư thế treo cổ . Khi cơ quan Công an đến điều tra, phòng trọ vẫn trong tình trạng khóa cửa bên trong bị khóa.

Qua công tác khám nghiệm, thu thập thông tin, công an ghi nhận trên thi thể chị Hằng và bé Phượng có vết chém ở vùng cổ ; phát hiện tại hiện trường 1 con dao có dính máu.

