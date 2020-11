Lộ nguyên nhân 2 phụ huynh đánh nhau ở cổng trường khi đưa con đi học

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây 4 ngày tại cổng trường tiểu học Cao Xanh, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra vụ xô xát dẫn đến đánh nhau giữa 2 phụ huynh trong lúc đưa con đi học khiến anh N.V.Q (44 tuổi) bị đâm trọng thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn người gây ra sự việc nhanh chóng rời khỏi hiện trường.



Ngay sau xảy ra sự việc, anh Q. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh với vết thương sâu phức tạp ở đùi trái và mất nhiều máu. Đồng thời, nạn nhân được tiến hành phẫu thuật.

Khu vực cổng trường tiểu học Cao Xanh, nơi xảy ra sự việc





Liên quan đến sự việc trên, đại diện UBND phường Cao Xanh cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được người cầm dao đâm phụ huynh Q. là nghi phạm Bùi Quốc Hưng (tên gọi khác là Tùng, trú tại địa phương). Tuy nhiên, hiện tại nghi phạm này bỏ trốn khỏi địa phương và cơ quan công an đang vận động đầu thú.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên do quá trình đưa con đến trường học, 2 phụ huynh đã chen lấn xe máy vào cổng phụ của trường, sau đó dẫn đến to tiếng, xô xát. Khi phát hiện to tiếng, bảo vệ nhà trường chạy ra can ngăn nhưng không kịp. Lúc đầu, 2 phụ huynh dùng mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau, nhưng khi thấy anh Q. bỏ chạy vào trường thì Hưng rút dao bấm đâm vào đùi nạn nhân.

