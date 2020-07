Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, thời gian qua vụ án Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") cùng vợ là Nguyễn Thị Dương, trú tại phường Kỳ Bá (TP. Thái Bình) đang gây sự quan tâm của dư luận. Chỉ đến khi bị cơ quan công an bắt, khởi tố thì nhiều vụ việc, việc làm trái pháp luật của vợ chồng đối tượng Đường Dương mới được làm sáng tỏ.

Vụ việc được bắt đầu từ 2/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của một công dân trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) tố giác ngày 30/3/2020 bị một số đối tượng đánh gây thương tích tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá (TP. Thái Bình).

Cụ thể, khoảng 10h40 ngày 30/3/2020, nhân viên Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường có nhận vận chuyển 1 gói tài liệu của Công ty TNHH Đường Dương từ Thái Bình đi Hà Nội. Do người vận chuyển và người nhận không thống nhất được địa điểm giao hàng nên xảy ra mâu thuẫn và giao nhận hàng muộn.

Sau đó đối tượng Đường gọi điện đe dọa, yêu cầu nhân viên công ty Phúc Cường về Thái Bình gặp Đường. Khoảng 18h20, nhân viên công tý Phúc Cường đến nhà Đường "Nhuệ" bị vợ chồng đối tượng tra hỏi, đe dọa và bị một số đàn em đánh gây thương tích.

Theo bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 33 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình chỉ rõ, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa anh Trịnh Ngọc Anh và chị Trần Việt V. (trú tại Hà Nội) trong việc gửi - nhận tài liệu từ Thái Bình đến Hà Nội. Mặc dù vợ chồng Đường Dương không có mâu thuẫn với anh Trịnh Ngọc Anh, chị V. và anh Trần Anh T. (chồng chị V.), không nhờ Đường giải quyết giúp mâu thuẫn, nhưng đối tượng vẫn cố tình yêu cầu anh Ngọc Anh về Thái Bình phải qua nhà mình để "xin lỗi". Tiếp đó, vợ chồng Đường "Nhuệ" cùng đàn em đánh anh Trịnh Ngọc Anh tại tầng 2 nhà mình.

Chiều 30/3, Đường ngồi ở ghế đá đối diện cửa nhà mình (đường Lê Quý Đôn) cùng Đào Văn Bằng (SN 1986, TP Thái Bình), Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, TP Thái Bình), Phạm Xuân Hòa (SN 1976, huyện Vũ Thư, Thái Bình), anh Trần Mạnh Cường (SN 1992, trú tại phường Tiền Phong, TP Thái Bình), anh Nguyễn Đức Huy (SN 1988, trú tại TP Thái Bình).

Lúc này, Đường "Nhuệ" nói với mọi người "Tí nữa có thằng đến xin lỗi, đưa nó lên tầng 2 đánh", nói xong Đường đi vào trong nhà. Thời điểm này, Dương đi từ trong nhà ra ngồi chơi cùng những người trên cũng nói như vậy.

Khoảng 18h cùng ngày, Đường gọi điện thoại cho anh Trần Anh T. nói qua nhà mình có người của nhà xe đến xin lỗi. Khoảng 18h20, anh Trịnh Ngọc Anh cùng anh Phạm Văn Q. (SN 1978, là người điều hành Công ty Vận tải Phúc Cường), anh Phùng Văn C. (SN 1995) và anh Đặng Duy H. (SN 1989, nhân viên Công ty Vận tải Phúc Cường) đến nhà Đường.

Đến nơi, anh Q.,Trịnh Ngọc Anh đi vào nhà cùng vợ chồng Đường "Nhuệ" và một số người khác lên tầng 2; riêng anh C., anh H. đứng chờ bên ngoài và Bằng chốt khóa tầng 1. Tại tầng 2, Dương dùng tay đánh vào mặt anh Ngọc Anh, thấy vậy Hòa, Mạnh cũng lao vào dùng chân đá vào mặt nạn nhân.

Đường nói: "... Mày thích chết không, mày có tin chỉ một cuộc điện thoại của tao mày biến mất khỏi đất Thái Bình này không?". Tiếp đó, vợ chồng đối tượng nạn nhân, còn Dương cầm một dây vải dạng vòng đeo màu đỏ - trắng vụt vào mặt anh Trịnh Ngọc Anh. Một lát sau, đối tượng Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại huyện Vũ Thư) tới nhà Đường Dương cũng dùng tay tát vào mặt anh Ngọc Anh. Sau khi bị vợ chồng Đường "Nhuệ" cùng đàn em đánh, anh Ngọc Anh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình điều trị với xác định thương tổn 14%.

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 7/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích đối với 3 bị can Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý.

Tiếp đó, ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

