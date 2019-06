Lộ diện chân dung thầy giáo dâm ô nữ sinh lớp 8 sau khi nhờ chỉ đường

Liên quan đến việc thầy giáo nhờ chỉ đường rồi lừa hiếp dâm nữ sinh lớp 8 ở Gia Lai, ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Trọng Đăng (SN 1983, giáo viên một trường THCS tại huyện Đức Cơ) từ tội "Dâm ô người dưới 16 tuổi" sang tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo NLĐ, chiều 19/12/2018, em L. (học sinh lớp 8 một trường trên địa bàn huyện Đức Cơ) đang ngồi chơi trước nhà thì một người đàn ông (sau này xác định là Hồ Trọng Đăng) đi xe máy, bịt mặt dừng lại hỏi đường đến Trung tâm Y tế huyện. Sau đó, Đăng nhờ L. ngồi lên xe để chỉ đường và nói sẽ chở em về lại nhà.

Thấy con gái đi lâu không về, gia đình em L. đã báo công an. Sau đó, khi Đăng chở L. về thì bị gia đình em giữ lại.

Em L. cho biết Đăng đã chở em đến bãi đất trống gần Trung tâm Y tế huyện rồi đe doạ, khống chế để thực hiện hành vi xâm hại.

Đối tượng Hồ Trọng Đăng tại cơ quan điều tra. Ảnh: NLĐ

Công an huyện Đức Cơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đăng để điều tra về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã rút hồ sơ vụ án từ Công an huyện Đức Cơ để trực tiếp điều tra.

Sau khi xác định đầy đủ căn cứ, cơ quan này đã hoàn tất các thủ tục khởi tố Đăng về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trao đổi với Báo Đất Việt, thầy Nguyễn Đình Tri, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu cho biết, tại thời điểm xảy ra sự việc (chiều ngày 19/12/2018), nhà trường họp cuối năm, sau đó có tổ chức giao lưu với nhau. Khi uống được vài ly bia thì thầy Đăng đi về nhà ở thị trấn Chư Ty.

"Chỉ chưa đầy 1 tiếng sau khi họp đánh giá cuối năm thì tôi nhận được thông tin này. Đây là việc khiến nhà trường và cả xã hội rất buồn. Từ khi tôi về trường, chưa thấy thầy Đăng có biểu hiện gì khác thường hay ai phản ánh có biểu hiện gì lạ với nữ sinh", thầy Tri nói.

Cũng theo thầy Tri, thầy Đăng về công tác tại trường được khoảng 2 năm. Trong quá trình công tác, thầy rất nhiệt tình, chuyên môn tốt. Vợ thầy Đăng cũng làm Tổng phụ trách đội của trường khác.

M.H (th)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật