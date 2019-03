Lộ diện 4 tên trùm đường dây 895 bánh heroin bị bắt tại TP HCM

Chiều 28-3, tại trụ sở Công an TP HCM, lãnh đạo UBND TP đã gặp gỡ và trao thưởng nóng cho ban chuyên án khám phá đường dây ma túy vừa bị bắt tại Ngã tư An Sương, huyện Hóc Môn.

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP HCM cùng lãnh đạo Ban Giám đốc, đại diện các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM.

Ông Lê Thanh Liêm trao bằng khen cho các đơn vị tham gia phá án.

Báo cáo với lãnh đạo UBND TP HCM, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP, thông tin vào chiều tối 27-3, lực lượng Công an TP HCM đã chặn một xe bán tải cải tiến ở Ngã tư An Sương. Hai đối tượng trên xe bán tải đã bung chạy. Không thoát được, chúng đưa tiền hòng thoát thân nhưng đã bị từ chối. Do bất đồng ngôn ngữ nên công an phải mất nhiều thời gian để yêu cầu đối tượng người nước ngoài chấp hành.

Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện hàng hoá nghi ma tuý nên CSGT phối hợp với Tổ 363 Công an huyện Hóc Môn bắt giữ cùng tang vật.

Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định đó là 895 bánh heroin hàm lượng 98,18%. Số ma tuý này có tổng trọng lượng 315 kg, mỗi bánh nặng 350 gram.

Công an TP HCM xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Trần Vỹ (SN 1986, người Đài Loan - Trung Quốc). Trần Vỹ khai đã 3 lần nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Đến nay, Công an TP HCM xác định đường dây này có 4 đối tượng người Đài Loan cầm đầu và lực lượng chức năng đã nắm được lai lịch 3 đối tượng.

Công an TP HCM cho biết nhiều khả năng các đối tượng nhập ma tuý từ khu vực Tam Giác Vàng - Myanmar. Khi bị bắt, Trần Vỹ khai chuyển heroin đến một nhà xưởng ở huyện Hóc Môn, nơi đồng bọn của gã thuê mở công ty kinh doanh keo dính dán điện. Một trong 2 đồng bọn của Trần Vỹ từng bị TAND Cấp cao xử 6 tháng tù về tội "Buôn lậu" nhưng trốn thi hành án.

Nhóm người Đài Loan này thuê công nhân người Việt nhưng tất cả đều không biết chủ liên quan đến ma tuý. Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, cách đây 1 tháng, nhóm này từng chuyển hàng đến kho ở quận 10 rồi đưa về xưởng Hóc Môn, sau đó xuất đi Đài Loan bằng đường biển với 5 thùng giống như tang vật thu được.

Trần Vỹ (trái) và đối tượng người Việt

Ông Lê Thanh Liêm đã biểu dương lực lượng Công an TP HCM, đặc biệt là các trinh sát Tổ 363, lực lượng CSGT. Ông Liêm cho rằng nếu số ma tuý này đưa trót lọt ra thị trường thì gây thảm họa rất ghê gớm, không thể lường hết hậu quả.

"Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, UBND TP HCM biểu dương lực lượng trực tiếp phá án. Chỉ trong vòng gần 10 ngày mà trên địa bàn TP HCM, lực lượng chức năng đã khám phá 3 vụ liên tiếp với số lượng ma tuý đặc biệt lớn, đặc biệt nguy hiểm. Lực lượng công an đã rất sâu sát, kịp thời để đánh án. Lực lượng công an TP HCM cần thường xuyên tăng cường kiểm tra, xử lý các đường dây, khám phá các vụ án ma tuý trên địa bàn TP có tính chất xuyên quốc gia. Đây là chiến công lớn, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân" - ông Liêm nhấn mạnh.

Dịp này, UBND TP HCM đã khen thưởng, tặng bằng khen một số tập thể, cá nhân đã tham gia phá án. Ban Giám đốc Công an TP HCM cũng đã có thư khen các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT An Sương, Công an TP HCM.

Theo NLĐ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật