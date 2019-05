Lộ chân tướng kẻ sát hại chủ hiệu vàng sau nhiều năm gây án

Hơn 11 năm trước, quãng 16h30 ngày 3/2/2008, Công an tỉnh Yên Bái nhận được tin báo tại cửa hàng vàng bạc Phú Quý (thuộc tổ 36B, phường Hồng Hà, TP Yên Bái), xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là ông Nguyễn Quang Trung (57 tuổi), chủ cửa hàng.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân sống độc thân đã bị kẻ ác sát hại, cướp tài sản. Trước khi rời hiện trường, hung thủ đập vỡ hai tủ kính của quầy hàng, lấy đi một số đồ trang sức bằng vàng.

Từng ấy thời gian trôi qua, tung tích hung thủ sát hại ông Trung càng mịt mờ, càng khiến quyết tâm truy lùng, bắt giữ kẻ thủ ác của Công an Yên Bái thêm nung nấu. Với lực lượng đánh án, kẻ ác còn chưa phải đền tội, các anh còn mang “món nợ”.

Phạm Văn Dương, kẻ giết người, cướp tài sản lộ diện sau 11 năm gây tội ác.

Và hơn 11 năm sau, “món nợ” đã được trả. Biết bao công sức, trí tuệ, sự phối hợp chặt chẽ, bền bỉ giữa Công an Yên Bái, cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an một số địa phương, cuối cùng đã thu lượm kết quả trọn vẹn. Đầu tiên là việc khoanh vùng, dựng nghi can gây án là Phạm Văn Dương (34 tuổi, trú tại thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Thời điểm ban chuyên án nghi vấn, tìm được tung tích Phạm Văn Dương, thì người này đang làm nghề lái ôtô chở hàng thuê. Trước đó, tháng 11/2013, Dương bị Công an huyện Đông Hưng bắt về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, rồi bị TAND huyện Đông Hưng xử phạt 7 năm tù.

Trung tuần tháng 6/2013, Dương được chuyển đến Trại giam Thanh Phong, Bộ Công an để thi hành án. Khoảng tháng 6/2018, anh ta được giảm án, tha tù trước thời hạn về địa phương sinh sống. Sau khi về, tên này làm nghề lái ôtô chở hàng thuê.

Căn cứ kết quả điều tra xác minh và nhiều tài liệu thu thập, ngày 24/5, tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình đã áp giải, triệu tập Dương về cơ quan điều tra. Biết tội lỗi không thể che giấu, Dương đã khai nhận.

Do thiếu tiền ăn tiêu, biết ông Trung ở nhà một mình, anh ta đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 8h ngày 2/2/2008, Dương giấu đoạn gậy gỗ trong người, mò đến hiệu vàng Phú Quý vờ hỏi mua một chiếc nhẫn bạc. Đeo thử, Dương chê nhẫn chật, bảo ông Trung chỉnh sửa.

Khi nạn nhân đang lúi húi thực hiện đề nghị của khách, Dương áp sát, rút đoạn gậy gỗ đập thẳng vào đầu khiến ông Trung ngã vật xuống đất. Rất bình tĩnh, Dương chạy ra ngoài đóng cửa rồi quay lại, bắt gặp ông Trung đang cố gượng dậy. Không nương tay, Dương tiếp tục vung

Dương khai số vàng cướp được, anh ta bán được gần 200 triệu đồng để sử dụng ma túy và ăn chơi.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giữ bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Dương về tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo ANTĐ

