Lên Facebook tuyên bố giết người cho mọi người xem rồi truy sát đồng nghiệp

Thắng lên Facebook tuyên bố giết người cho mọi người xem rồi vác đâm đồng nghiệp.

Vụ án trên xảy ra tại khu nhà trọ ở phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh hồi tháng 5/2018. Hung thủ gây ra vụ án là Nguyễn Văn Thắng (SN 2000, hộ khẩu ở thôn Tân Tiến, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Một lãnh đạo thôn Tân Tiến nơi Thắng cư trú cho biết, Thắng là con của ông C (trú ở thôn Tân Tiến) với người vợ thứ 2 quê ở Bắc Ninh. Do vợ chồng ông C làm đồ mộc ở Đồng Kỵ, Bắc Ninh nên Thắng ở cùng bố mẹ. Cách đây khoảng 3-4 năm, do bố mẹ ly hôn nên Thắng trở về thôn Tân Tiến sinh sống.

Quãng thời gian sinh sống ở thôn Tân Tiến, do hoàn cảnh gia đình ông C khó khăn nên Thắng không được ăn học đầy đủ. Một thời gian sau, Thắng quay xuống Bắc Ninh đi làm và gây ra vụ án giết người khi chưa đủ 18 tuổi.

Hồ sơ vụ án cho thấy, Thắng cùng anh Nguyễn Văn Khỏe (SN 1995, ở Thuận Thành, Bắc Ninh) làm thuê tại gara ô tô của anh Nguyễn Văn Nam, tại phường Hạp Lĩnh, TP.Bắc Ninh.

Khoảng 19h30 ngày 19/5, Thắng đang ngồi chơi game trên điện thoại thì anh Khỏe gọi điện thoại rủ đi ăn cơm. Do đang chơi game nên Thắng không nghe máy. Anh Khỏe gọi thêm nhiều lần làm việc chơi game của Thắng bị gián đoạn và thua game.

Thắng tức giận mượn điện thoại của anh Nam gọi cho anh Khỏe nói: “Mày điện gì mà lắm thế, suốt ngày điện”. Nghe đồng nghiệp ít tuổi hơn buông lời xấc xược, anh Khỏe gọi điện truy hỏi về thái độ ứng xử nên hai bên xảy lời qua tiếng lại, thách thức nhau.

Trong lúc anh, Thắng đang ăn cơm cùng vợ chồng anh Nam thì anh Khỏe xuất hiện dùng chân đá trúng vào mặt Thắng. Thấy vậy, vợ chồng anh Nam can ngăn thì anh Khỏe lấy chiếc dép tông đang đi ném trúng vào lưng Thắng.

Bị tấn công nhưng lúc này Thắng không có phản ứng chống trả mà tiếp tục ăn cơm cùng vợ chồng anh Nam.

Tuy nhiên, khi quay về phòng trọ, Thắng vẫn ấm ức chuyện bị anh Khỏe làm gián đoạn việc chơi game và đánh đập nên nảy sinh ý định trả thù bằng cách đâm chết đồng nghiệp.

Thắng thủ sẵn một con dao giấu trong túi quần ngồi tại cửa phòng trọ chờ anh Khỏe về sẽ ra tay. Trong lúc chờ đợi, Thắng vào Facebook thông báo “Xíu tao giết người cho chúng mày xem, chắc đây là status (trạng thái) cuối cùng”.

Ít phút sau, thấy anh Khỏe về tới khu nhà trọ, Thắng liền tiến lại và rút dao đâm liên tiếp vào người khiến anh Khỏe trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Dù giữ được tính mạng nhưng anh Khỏe vẫn tổn hại sức khỏe tới 57%.

Tại phiên tòa xét xử Thắng hôm 1/10 vừa qua, đại điện Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi của Thắng thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của nạn nhân. Tuy nhiên, bản thân anh Khỏe cũng có một phần lỗi khi hành xử chưa chuẩn mực khiến Thắng bực tức gây ra vụ án.

Viện Kiểm sát cũng cho biết, trong vụ án, bố mẹ ly hôn từ nhỏ nên Thắng thiếu sự yêu thương, giáo dục từ cả bố và mẹ. Việc thiếu quan tâm, giáo dục của gia đình sẽ khiến các bạn trẻ có những hành vi lệch chuẩn, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Từ đó, Viện Kiểm sát khuyến cáo các bậc làm cha làm mẹ phải thường xuyên quan tâm, giáo dục dành sự yêu thương cho con cái.

Từ ý kiến của Viện kiểm sát và xem xét toàn diện vụ án, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt Thắng 7 năm tù giam về tội lỗi đã gây ra.

