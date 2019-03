Lên đường đánh án giữa đêm tân hôn

Thượng úy Tạ Văn Cường (34 tuổi), ứng viên Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018 ở lĩnh vực an ninh trật tự, hiện công tác tại Đội Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La). Anh đã được trao Huân chương Chiến công hạng Ba, cùng nhiều bằng khen của Bộ trưởng Công an, Tổng cục Cảnh sát.

Chiến đấu trong lòng địch

“Mình xuống đây trông sáng sủa, sạch sẽ thế này thôi, lúc đi làm nhiệm vụ sẽ bẩn lắm, nhà báo không nhận ra đâu”, thượng úy Cường tươi cười nói với phóng viên.

Công tác ở những điểm nóng về ma túy tại Sơn La từ năm 2013, thượng úy Cường nhẩm tính đã tham gia đánh án, đọ súng “như trong chiến tranh” hàng chục lần, bản thân anh không ít lần đối diện với tử thần. Nói về công việc của mình, anh cho biết luôn phải vượt qua chính mình, vượt qua nỗi sợ hãi để đối đầu với những người nguy hiểm nhất.

Kẻ buôn bán ma túy bị lực lượng công an bắt giữ.

“Biết là rất hiểm nguy đấy nhưng chúng tôi vẫn phải kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao. Mình và đồng đội đều nhận thức được tác hại của ma túy đối với giới trẻ và cả xã hội”, thượng úy Cường chia sẻ.

Anh nói: “Mình cứ lên biên giới nằm, có khi vài tuần trong rừng, nắm các nghi phạm ra vào, mang hàng hóa, vũ khí gì… để báo cáo. Ngay hôm cưới vợ, chưa kịp động phòng, mình phải đi 14 ngày vào trong rừng. Ban đầu vợ cũng ý kiến nhưng rồi sau đó đành thông cảm với chồng…”.

Anh Cường và đồng đội đi rừng phải chuẩn bị đồ ăn khô. Nếu hết mà không có tiếp tế, họ phải dựa vào kiến thức được học về rừng để tìm măng, kiếm những loại cây, củ không có độc làm thực phẩm. Ban ngày, họ phải đào hầm, thay nhau ngủ trong chốc lát, còn ban đêm phải thức trắng. Trong rừng họ phải luôn sẵn sàng đối phó với những kẻ manh động đánh phủ đầu bằng súng ống, lựu đạn…

Tuy vậy, theo anh Cường, khó khăn nhất đối với những chiến sĩ công an là việc không được đánh mất mình. Anh kể, từng cùng đồng đội đi lại một tháng trong lòng một nhóm tội phạm ma túy. Đêm kết thúc chuyên án, anh đóng giả một người nghiện ngập vào tận sào huyệt của họ nhưng phải chịu giám sát từ những con nghiện khác và rất may, anh qua mặt thành công.

“Làm gì thì cũng phải đúng pháp luật, không thể bị cám dỗ. Chỉ một lần bị cám dỗ là đánh mất mình, đây là điều khó nhất với bọn mình. Ngược lại, nếu không khéo, họ sẽ biết và thủ tiêu mình luôn. Có lần, mình chưa hoàn thành nhiệm vụ nhưng bị lộ và phải tìm cách trốn”, anh Cường nhớ lại.

Đối diện tử thần

Nói về những người buôn ma túy, thượng úy Cường cho hay, họ có thể chỉ là những người dân nghèo, tài sản chỉ có cây sắn, cây ngô nhưng bị người dưới xuôi lôi kéo bởi lợi nhuận “khủng” nên dễ sa vào con đường phạm tội.

“Đơn vị mình cũng tích cực vận động, tuyên truyền tác hại ma túy và giúp dân làm kinh tế, tặng quà cho hộ nghèo nhưng nhiều người vẫn không nhận thức được tác hại của ma túy, bất chấp vì tiền. Nhiều nghi phạm trở lên rất manh động. Họ vượt biên theo các tốp, toán, ít từ 4-7 người, nhiều có thể hơn 50 người. Mỗi người sẽ mang 1 balo ma túy, 1 AK, 1 súng ngắn, 1 lựu đạn kèm theo. Họ sẵn sàng bắn trả lực lượng công an khi bị phát hiện”, anh Cường cho biết.

Thượng úy Tạ Văn Cường có rất nhiều kỷ niệm “để đời” khi đi đánh án ma túy. Anh chia sẻ: “Một lần, mình có nhiệm vụ trinh sát nhóm nghi phạm, đang ở vị trí quan sát bỗng thấy bất an nên leo vào lán phía sau. Đi 10 bước, ngó lại thấy 4 - 5 người ló đầu súng lên, mình vội lên đạn rồi nằm im. Sau, họ chỉ nghi ngờ nên chĩa súng, đi vòng và không đi vào chỗ mình nằm.

Lần khác, do trời mưa nên bên mình bị lộ dấu chân, các nghi phạm đi qua chỗ mình 100 m bất ngờ tách 10 tên quay lại soi đèn pin vào. Mình và đồng đội nằm trên lán, dưới nuôi ngỗng, gà. Bọn mình chỉ có 1 AK, 1 súng ngắn nhưng xác định chỉ cần họ tiến lên, chết hay sống cũng nổ súng. Thế nhưng, do cặp ngỗng kêu liên hồi, họ nghĩ có người ở bản trong lán nên bỏ đi”.

Về lần bị lộ và bị các nghi phạm đuổi theo bắn, thượng úy Cường nhớ lại: “Hôm đó, mình thâm nhập vào nhóm nhận hàng. Nhóm này giao dịch cách xa nhau kiểu đầu này nhận hàng, đầu kia nhận tiền. Phía nhận tiền có 3 tên, nhận xong phải đi 1 đoạn mới gọi điện để giao hàng. Nhưng báo xong, cả 3 tên đều bị công an bắt và rất may bởi chỉ 1 trong 3 tên chạy thoát, họ sẽ báo đầu giao hàng khử mình luôn. Tuy vậy, họ vẫn phát hiện ra, nổ súng khi mình đang chạy từ rừng xuống đường mòn”.

Công an thu giữ vũ khí của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân.

Năm 2018, thượng úy Tạ Văn Cường đã lập nhiều chiến công lớn như cùng đồng đội phá thành công chuyên án 781T, thu giữ lượng ma túy lớn kèm súng đạn. Thượng úy Cường cũng tham gia triệt phá thành công băng nhóm Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận ở bản Tà Dê (Vân Hồ, Sơn La), diệt và bắt sống 7 tên, thu 49 khẩu súng cùng nhiều tang vật quan trọng.

Theo thượng úy Cường, để triệt phá thành công băng nhóm Tuân - Thuận, lực lượng công an đã gặp vô vàn khó khăn, bởi đây là băng nhóm rất manh động đồng thời cũng rất mưu mô. Họ cho người già, trẻ con ở trong nhà khiến công an không thể nổ súng. Đường vào bản độc địa, được bố trí canh gác 24/24 với lượng vũ khí nhiều tới mức “buổi tối, cứ buồn là lại lôi súng ra bắn”. Cứ điểm của trùm Nguyễn Thanh Tuân xây kiểu 4-5 căn nhà liền nhau, không thể quan sát từ xung quanh cũng như trên cao xuống.

“Năm 2015 - 2016, từng có 2 đồng chí hi sinh do tội phạm ma túy tấn công. Có lần, bọn mình 3-4 người xông vào quật ngã nhưng nghi phạm vẫn kịp bắn một viên đã lên nòng sẵn. Lần khác, có tên rút chốt lựu đạn ném về phía mình nhưng may mắn không nổ bởi còn 2 vòng băng dính quấn quanh mỏ vịt”, t hượng úy Tạ Văn Cường nói.

