Lén đâm đối thủ trong lúc bắt tay làm lành

Ngày 16/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm hình phạt của Nguyễn Tài An (28 tuổi, ở huyện Thường Tín) về tội Giết người.

Gần một năm trước, An bị TAND Hà Nội tuyên án tử hình do đâm chết anh Nguyễn Văn Huy sau mâu thuẫn ở quán karaoke.

Theo bản án sơ thẩm, tối 23/9/2016, trong lúc hát karaoke tại quán, An to tiếng với Huy nhưng được mọi người can ngăn, đưa về nhà. Vẫn còn bực tức, An cầm theo chiếc kéo, bảo bạn chở đi tìm đối thủ.

Dọc đường, An gặp anh Huy nên hai bên dừng lại, thống nhất hòa giải. Anh Huy chủ động bắt tay làm lành thì bị An đâm một kéo vào ngực.

Tại phiên phúc thẩm, xác định An ăn năn, gia đình có công với cách mạng, tòa giảm án xuống chung thân.

Theo VnExpress

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật