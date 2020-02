Thông tin cho PV, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, tổ công tác thuộc Phòng An ninh điều tra của đơn vị vừa bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thị Bình (SN 1968), trú tại huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), thường trú tại khu 7, phường Cẩm Thành (TP. Cẩm Phả).



Đối tượng Bình chính là bị can trong vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" do Phòng An ninh điều tra khởi tố và ra quyết định truy nã đầu tháng 1 vừa qua.

Theo tài liệu điều tra, trước khi bị cơ quan phát hiện, xử lý về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", Bình là đối tượng có tiền án về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Chân dung đối tượng Nguyễn Thị Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Q.Uy

Đặc biệt, đối tượng có kinh nghiệm đối phó với cơ quan công an. Do đó, khi khi bỏ trốn khỏi địa phương, Bình thường xuyên thay đổi địa điểm lẩn trốn, có quy luật và phương thức hoạt động tinh vi, xảo quyệt, luôn tìm cách đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Trước sự việc trên, Phòng An ninh điều tra đã huy động các điều tra viên và cán bộ điều tra thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh, tìm địa điểm lẩn trốn cũng như quy luật hoạt động của đối tượng Bình. Sau một thời gian điều tra, lực lượng chức năng đã xác định nơi ở và quy luật sinh hoạt của đối tượng và lên phương án bắt giữ khi Bình đang lẩn trốn tại khu vực chợ Bãi Cháy (TP. Hạ Long).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng chống đối quyết liệt không khai báo tên, tuổi, địa chỉ và im lặng trước các câu hỏi của điều tra viên. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Bình là đối tượng có lệnh truy nã, đồng thời ra quyết định tạm giam để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật