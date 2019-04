Lật bộ mặt kẻ đánh chết vợ rồi dựng hiện trường giả

Sáng 5/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ Mã Minh Thu (54 tuổi, ngụ xã Cư Mgar, huyện Cư M’gar), để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Xuân (47 tuổi - vợ Thu).

Khoảng 23h ngày 31/3, người dân phát hiện bà Xuân nằm tử vong ở cầu số 1 trên đường liên xã đoạn qua Buôn Bling, xã Cư M’Gar với nhiều vết thương trên đầu, bên cạnh là xe máy.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và mời Thu lên làm việc. Tuy nhiên, tại công an, Thu một mực quanh co chối tội và cho rằng vợ mình chết là do tai nạn giao thông.

Sau 4 ngày điều tra, bằng các chứng cứ thu thập được, Thu mới khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Lộc.

Thu cho biết, ngày 31/3, 2 vợ chồng vào làm rẫy ở Buôn Bling thì bị bà Xuân chửi nhiều giờ.

Bực tức, Thu lấy một gậy sắt tại chòi rẫy đánh liên vào đầu vợ. Thấy vợ bất tỉnh, Thu dùng xe máy chở đi cấp cứu.

Tuy nhiên khi đến cầu số 1, Thu thấy vợ tử vong nên để và Xuân bên đường rồi dựng hiện trường giả một vụ tai nạn giao thông. Sau đó, người này chạy bộ về chòi rẫy lau chùi vết máu, thu dọn hiện trường, chôn hung khí sau vườn, rồi đi ngủ.

Vụ án đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Tri thức trực tuyến

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật