Lập hẳn một công ty xây dựng để buôn bán... hổ đông lạnh

Ngày 25/7, Công an Hà Nội cho biết đã phát hiện và triệt phá một đường dây chuyên mua bán hổ xuyên quốc gia, bắt quả tang đối tượng cầm đầu đang vận chuyển 7 cá thể hổ đông lạnh đi tiêu thụ.



Theo đó, vào 14h ngày 23/7, Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) kiểm tra xe ô tô Huyndai Santafe BKS 37A-448.16 tại khu vực hầm để xe tòa nhà Indochina (241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã phát hiện trên xe có 7 cá thể hổ đông lạnh.

Ba người trên xe ô tô được làm rõ là Nguyễn Hữu Huệ (SN 1967, ở xã Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Đại Minh có trụ sở tại xóm 16 Diễn Yên, Diễn Châu); Phan Văn Vui (SN 1985, ở Diễn Yên, Diễn Châu) và Hồ Anh Tú (SN 1991, ở xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Các con hổ đông lạnh được phát hiện (ảnh tư liệu)

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Huệ khai nhận vừa mua số cá thể hổ trên tại Lào, sau đó vận chuyển trái phép Việt Nam bằng đường bộ và đưa ra Hà Nội tìm mối tiêu thụ.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Hữu Huệ là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên buôn bán hổ xuyên quốc gia từ nhiều năm nay. Huệ trực tiếp sang Lào thu mua hổ rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ dưới dạng đông lạnh.

Đường dây của Huệ đã nhiều lần bị công an các địa phương tổ chức triệt phá. Tuy nhiên, với bản chất "cáo già" nên "ông trùm" Nguyễn Hữu Huệ đều thoát hiểm.

Đơn cử như tháng 1/2017, Công an Nghệ An kiểm tra trang trại của Huệ ở xã Diễn Đoài (huyện Diễn Châu) do Nguyễn Văn Kiên (em vợ của Huệ) trông coi, phát hiện trong tủ cấp đông có 2 cá thể hổ trọng lượng gần 300 kg và nửa con sơn dương.

Thời điểm cảnh sát kiểm tra, Nguyễn Hữu Huệ không có mặt tại trang trại. Để đối phó với lực lượng chức năng, Huệ thường lựa chọn những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã để cất giấu tang vật hoặc cất giấu trong tủ cấp đông ở trang trại, giao cho em vợ trông coi.

Huệ thành lập Công ty TNHH dịch vụ thương mại Đại Minh chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng để làm vỏ bọc cho hoạt động buôn bán hổ và động vật hoang dã bất hợp pháp.

Thanh Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật