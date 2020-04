Lãnh đạo Sở Tư pháp Thái Bình: Hai cán bộ vừa bị bắt đều được đánh giá 'hoàn thành tốt nhiệm vụ'

Nguyễn Xuân Đường.

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc Phạm Văn Hiệp (SN 1984, trú phường Trần Lãm, TP.Thái Bình), là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự.

Bị khởi tố cùng tội danh với Hòa còn có Vũ Gia Thành (SN 1977, trú phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) là Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Trịnh Thị Minh Thúy (SN 1970, trú phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình), là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình; Hà Văn Dũng (SN 1984, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình), là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TM&MT tỉnh Thái Bình.

Liên quan đến hai cán bộ của đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp bị khởi tố, chiều 17/4, ông Phạm Cao Quân (Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình) cho biết, việc công chức, viên chức của Sở bị bắt và khởi tố hình sự là rất đau xót, nhưng quan điểm của lãnh đạo Sở là không bao che.

Theo ông Quân, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can đối với Đường Nhuệ, đơn vị này có đến trung tâm đề nghị phối hợp điều tra và cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động đấu giá.

"Khoảng đến cuối giờ chiều hôm qua, Giám đốc Sở nhận được thông báo của Cơ quan điều tra Công an tỉnh đề nghị phối hợp để thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của 2 cán bộ trên", ông nói.

Vị lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cho hay, Công an tỉnh đã làm việc với 2 đơn vị thuộc Sở là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và văn phòng sở, xem xét hồ sơ cán bộ của 2 công chức, viên chức bị khởi tố. Hiện, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình đã thu giữ toàn bộ các hồ sơ, sổ sách liên quan đến đấu giá trong những năm gần đây của trung tâm để phục vụ điều tra vụ án.



Về mối quan hệ giữa hai cán bộ thuộc Sở Tư pháp Thái Bình với Đường "Nhuệ" ra sao, lãnh đạo Sở Tư pháp Thái Bình cho rằng, cần phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.

Về chức trách, nhiệm vụ bị can Hiệp ở cơ quan, ông Quân cho biết, bị can này Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành về mọi hoạt động của trung tâm và thực hiện nhiệm vụ của đấu giá viên trong các cuộc đấu giá do mình chủ trì.

Còn bị can Vũ Gia Thành, là đấu giá viên của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, thực hiện nhiệm vụ theo sự điều hành, phân công của lãnh đạo trung tâm và thực hiện nhiệm vụ của đấu giá viên trong các cuộc đấu giá do mình chủ trì.

Ông Quân cũng thông tin thêm, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp công lập, có con dấu và tài khoản riêng. Theo nguyên tắc đấu giá là phải tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập; Đấu giá viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, tổ chức đấu giá về cuộc đấu giá do mình thực hiện. Sở Tư pháp có nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của trung tâm.

Về hoạt động của 2 cán bộ đang là bị can trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" mà Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, lãnh đạo Sở Tư pháp Thái Bình nói, cả 2 người này hàng năm đều được viên chức, người lao động của trung tâm bình xét là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

