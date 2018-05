Lần theo kẻ 13 năm ẩn náu trong rừng trốn truy nã

Đối tượng Học Văn Đức (ảnh công an cung cấp).

13 năm ẩn náu trong rừng sâu

Năm 2004, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47, Công an tỉnh Nghệ An) triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển ma túy khủng từ Lào về Việt Nam. Theo đó, đối tượng Học Văn Đức được coi là một mắt xích quan trọng trong đường dây này.

Tuy nhiên, với bản tính ranh ma, sảo quyệt nên Đức đã nhanh chân bỏ trốn. Khi các đồng phạm của Đức bị kết án thì đối tượng này vẫn bặt vô âm tín. Hành tung hết sức bí ẩn khiến lực lượng truy bắt gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm tung tích Đức.

Mặt khác, tại thời điểm này, người dân trong xã Hữu Dương phải di dời để nhường đất cho công trình thủy điện Bản Vẽ khiến việc truy tìm Đức lại chồng thêm nhiều cái khó đối với các lực lượng truy bắt.

Hơn nữa, người dân xã Hữu Dương được về tái định cư ở xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương thì gia đình Đức lại tìm cách về bản Xói Voi (xã Nhôn Mai, là vùng rừng núi giáp ranh với xã Hữu Dương) để mưu sinh. Bởi vậy, việc tìm kiếm, xác minh thông tin liên quan đến đối tượng Đức vào thời điểm đó không khác nào mò kim đáy bể.

Ngày đó, các trinh sát của Công an huyện Tương Dương đã nhiều lần lặn lội đến các vùng rừng trên địa bàn huyện để xác minh, truy bắt Đức nhưng không có kết quả. Khi nghe thông tin Đức đang lảng vảng ở khu vực vùng biên tiếp giáp với nước bạn Lào thì lập tức các trinh sát dày dạn nhanh chóng xuất quân lên địa bàn để nắm thông tin. Nhưng khi đến nơi thì Đức đã nhanh chóng lẩn trốn.

Sau khi sống chui lủi ở khu vực biên giới giáp Lào thuộc địa bàn rừng núi của các huyện Tương Dương, Quế Phong, Đức quyết định về một cánh rừng rậm rạp, cách bản Xói Voi khoảng 2 tiếng đi bộ và bắt đầu cuộc sống ẩn dật.

Trước khi bắt được liên lạc với gia đình, Đức chủ yếu sinh sống bằng hoa quả hái lượm, chim thú săn bắn được. Thỉnh thoảng gã cũng rời chỗ ẩn nấp, cắt rừng đến các bản để đổi thịt thú rừng, các loại lâm sản để lấy một số nhu yếu phẩm cần thiết.

Khi tình hình đã bắt đầu “êm”, Đức tìm cách liên lạc với gia đình. Từ đây, thỉnh thoảng, gia đình Đức bí mật tiếp tế nhu yếu phẩm nên đối tượng hầu như không ra khỏi rừng, trừ những đêm về thăm vợ con. Để tránh bị lộ, Đức chỉ ở lại vài ba tiếng rồi vào rừng trước khi trời sáng.

“Đối tượng Đức chọn địa điểm này vì đây là khu rừng rậm rạp, đường đi hiểm trở. Phần vì Đức có thể dễ dàng liên lạc với gia đình và được người nhà tiếp tế nên Đức ít ra khỏi rừng”, một trinh sát kể.

Cắt rừng tóm gọn đối tượng trong đêm

Các khẩu súng thu được tại lán của Đức.

Dù giỏi che giấu nhưng cuối cùng hành tung của Đức cũng bị Công an huyện Tương Dương phát hiện. Thế nhưng để bắt được đối tượng lại không hề dễ dàng, bởi lẽ để tránh bị lộ, Đức gần như sống biệt lập, hoàn toàn không giao tiếp với ai. Đối tượng nuôi một đàn chó dữ để tránh người lạ xâm nhập vào lãnh địa của mình. Ngoài ra, Đức còn trang bị lựu đạn, súng tự chế và luôn lăm lăm vũ khí trên tay để sẵn sàng đối phó với lực lượng chức năng trong trường hợp.

“Đối tượng sống biệt lập và rất thông thạo địa hình trong cánh rừng nơi đang lẩn trốn. Chỉ cần có động tĩnh là nhảy xuống khe, biến mất không để lại một dấu vết. Ngoài ra, khu vực ẩn náu của Đức cũng không dễ để tiếp cận vì có người lạ nào đến bản Xói Voi thì được vợ con mật báo ngay. Một điều khó nữa của chúng tôi là phải vô hiệu hóa được đàn chó dữ mà đối tượng nuôi”, trinh sát kể.

Tối 14/4/2018, Ban Chuyên án nhận được tin báo Đức có thể rời khu vực ẩn náu để về thăm vợ con. Công an huyện Tương Dương phối hợp với Đồn Biên phòng Nhôn Mai lên phương án vây bắt. Nhiều phương án được đưa ra như bắt đối tượng ở điểm nào khiến lực lượng vây bắt phải cân nhắc kỹ. Nếu bắt đối tượng ở trong bản hay trong nhà vợ con Đức thì sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh vì đối tượng luôn mang theo vũ khí nóng. Bởi vậy, phương án bắt Đức ngay tại sào huyệt được các lực lượng nhất trí.

Trời sẩm tối, Đức cầm chiếc đèn pin với ánh sáng yếu đi về hướng bản Xói Voi. Đến gần 11h đêm, các trinh sát của Công an huyện Tương Dương phải dầm mình dưới mưa lạnh căng mắt, căng tai nghe ngóng tiếng động, bước di chuyển của đối tượng. Mọi ánh mắt đều căng hết cỡ nhìn ra con đường mòn dẫn vào lán của Đức. Khi thấy ánh đèn pin từ phía xa, các trinh sát vẫn cố nằm im để đợi Đức vào hẳn trong lán.

Khi Đức bước chân vào lán và không phát hiện điều gì thì các trinh sát liền xông ra quật ngã, tóm gọn Đức khiến đối tượng không kịp phản ứng. Tại sào huyệt của Đức, lực lượng chức năng cũng thu giữ một khẩu súng Kbin, 3 viên đạn Kbin, một hộp tiếp đạn và 4 khẩu súng tự chế trong lán của Đức. Sáng 16/4/2018, đối tượng Học Văn Đức và hồ sơ vụ việc đã được Công an Tương Dương bàn giao cho PC47, Công an tỉnh Nghệ An điều tra xử lí theo thẩm quyền.

Năm 2005, Đức là “trùm” buôn ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đưa đi các tỉnh, thành khác trên cả nước để tiêu thụ. Khi đường dây ma túy của Đức bị lộ, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 31/10/2005, Đức bị PC47, Công an tỉnh Nghệ An truy nã toàn quốc về tội mua bán trái phép chất ma túy. Với sự ranh ma, liều lĩnh của mình, Đức nhiều lần trốn thoát khỏi những đợt vây bắt của công an.

