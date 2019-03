Bán 26,5 tỉ đồng tiền hóa đơn khống, 'ăn ngon' hơn 2 tỉ đồng

Chiều ngày 11-3, tin từ Công an TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Quang Hùng (SN 1988, ngụ số nhà 694, ngõ 688 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước".

Hoàng Quang Hùng tại cơ quan công an

Theo Công an TP Thanh Hóa, qua công tác quản lý và kiểm tra nắm tình hình liên quan đến hoạt động của các công ty hoạt động trên địa bàn TP Thanh Hóa, Công an TP Thanh Hóa phát hiện Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển An Phát (Công ty An Phát) được thành lập từ tháng 8-2015 (ở địa chỉ trên), do Hoàng Quang Hùng làm giám đốc có dấu hiệu thành lập công ty "ma" để mua bán hóa đơn khống thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu lời bất chính.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Thanh Hóa xác định, từ khi thành lập, Công ty An Phát không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có kho tàng bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh.

Bên cạnh đó, Hùng vừa là Giám đốc, vừa là kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, để xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 6%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Giám đốc công ty "ma" đã bán tổng giá trị 26,5 tỉ đồng tiền hóa đơn, thu lời bất chính 2 tỉ đồng

Sau khi bắt giữ Hùng, công an khám xét nhà và đã thu giữ nhiều tập hóa đơn GTGT, các con dấu của các công ty và nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của Hùng.

Công an TP Thanh Hóa cũng cho biết, kể từ khi thành lập đến nay, Hùng đã xuất bán tổng 193 hóa đơn GTGT cho 33 công ty và 7 cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn gần 26,5 tỉ đồng, thu lời bất chính số tiền hơn 2 tỉ đồng, đồng thời gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước gần 3 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

