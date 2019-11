Làm quen với nữ sinh viên "trong mộng" không thành, thanh niên nổi điên đập phá quán cà phê nơi "trồng cây si"

Tối 6/11, Công an P. Mỹ An nhận tin báo từ quán cà phê N (đường Chương Dương, P.Mỹ An) về việc bị 1 đối tượng đập phá.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế Trung trong trạng thái nồng nặc hơi men và chống cự quyết liệt.

Sau khi bị áp tải về công an phường, Trung khai nhận, bản thân có nghề lái xe ở quê Lăng Cô, nhưng thu nhập thất thường nên giữa tháng 9, Trung vào Đà Nẵng xin việc nhiều nơi, nhưng đều bị từ chối.

Sau đó, Trung chuyển qua làm phụ hồ, kiêm bảo vệ để trông coi tài sản tại công trình xây dựng ở P.Mỹ An.

Trong thời gian này, Trung thường ra quán cà phê N để giải sầu. Tại đây, Trung bị "trúng tiếng sét ái tình" của một nữ sinh viên hay đi học về ngang qua quán ban đêm, nên quyết định trồng cây si tại đây, tìm cơ hội làm quen.

Tuy nhiên, nhiều lần Trung bám theo nữ sinh viên này để bắt chuyện đều bị lảng tránh.

Chiều 6/11, hết giờ làm, Trung cùng nhóm thợ hồ đi nhậu gần công trình, đến tối cùng ngày, Trung về công trình nhưng không ngủ được, liền trở lại quán cà phê N để chờ người trong mộng đi ngang.

Trung tiếp tục bám theo nói chuyện, nhưng tiếp tục bị tránh né nên quay lại quán, thấy Trung ngồi lâu không gọi nước uống, nhân viên đến hỏi chuyện. Sẵn đang buồn bực trong người vì thất tình, Trung nổi điên đập phá quán.

Thống kê ban đầu, Trung đã làm hư hỏng máy tính, nhà vệ sinh, 6 ghế gỗ, 5 bình hoa cùng nhiều ly tách, chén dĩa, chậu cây... của quán cà phê.

Theo Nhịp sống Việt

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật