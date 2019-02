Lai lịch bất hảo của 3 nghi phạm trong nhóm buôn ma tuý ôm súng cố thủ ở Hà Tĩnh

Như thông tin đã đưa, cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an huyện Hương Sơn phá chuyên án T1218, bắt giữ 4 nghi phạm có súng cố thủ trong xe, sau nhiều giờ vây ráp nghẹt thở.

Lực lượng chức năng bàn về giải pháp khống chế, thuyết phục nhóm đối tượng.

Sau khi các đối tượng được khống chế hoàn toàn, tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 9kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp tục tiến hành khám nghiệm, lực lượng chức năng đã thu giữ một số hung khí gồm: 1 quả lựu đạn đã được tháo chốt (buộc lại bằng dây chun), 1 khẩu súng có 7 viên đạn đã lên nòng và 3 viên nằm ngoài hộp đạn và một số chiếc dao, kiếm...

3 nghi phạm gồm: Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Sáng ngày 17/2, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Phan Xuân Anh - Chủ tịch xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn cho biết: "Nguyễn Thành Trung trước đây là một tay chơi bời, nghiện ngập. Trước đây, Trung từng đi tù vì tội tàng trữ chất ma túy, Trung vừa được mãn hạn tù cách đây hơn 1 năm. Sau khi trở về địa phương Trung lại đi phiêu bạt khắp nơi, ít khi có mặt tại địa phương".

"Trung có vợ và một người con, nhưng kể từ khi Trung vào tù thì người vợ của Trung cũng bỏ đi biệt xứ để lại đứa con nhỏ cho ông bà nội nuôi" - ông Anh cho biết thêm.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung sau khi bị bắt

Trong cuộc vây ráp nghẹt thở bắt các đối tượng, Trung là tên ngoan cố nhất, cố thủ đến phút cuối. Để thuyết phục được đối tượng này, cơ quan chức năng đã đưa mẹ và dì của Trung tới hiện trường. Tuy nhiên, Trung vẫn cố thủ trong xe. Mẹ của Trung liên tục choáng, ngất xỉu và được sự chăm sóc của cán bộ y tế. Sau nhiều giờ kêu gọi, đối tượng Trung mới buông bỏ vũ khí đầu hàng.

Nguyễn Hữu Phước là kẻ ra đầu thú cuối cùng sau khi lẩn trốn suốt 18 tiếng trong rừng. Nói về đối tượng này, ông Hoàng Khánh Tùng - Trưởng Công an phường Kỳ Trinh cho biết: “Đối tượng Phước là con thứ 2 trong gia đình, Phước vừa mới được xóa án tích về tội cướp. Trên địa bàn, Phước thuộc diện ăn chơi lêu lổng, không nghề nghiệp”.

Về đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, một cán bộ xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, Tuấn là một tay ăn chơi trên địa bàn. Tuấn vừa mới ra tù về được mấy tháng lại xảy ra sự việc này. Theo vị cán bộ này cho hay, Tuấn thường đi chơi bời, phiêu bạt khắp nơi, ít khi về địa phương.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn.

Đánh giá về vụ án, Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng quá liều lĩnh và manh động. Trong quá trình kêu gọi các đối tượng buông bỏ vũ khí, nếu xảy ra sơ sót có khả năng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho hay hiện đơn vị này đang tạm giữ hình sự 3 nghi phạm trong vụ vận chuyển ma túy ôm súng cố thủ trong ô tô để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

