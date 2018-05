Như đã đưa tin, hôm 2/5, đối tượng Nguyễn Xuân Thu (SN 1981, trú tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội), là giám đốc Công ty TNHH Vinaca, được cơ quan CSĐT xác định là chủ mưu trong việc sản xuất sản phẩm chữa ung thư từ bột than tre nứa, đã bị Công an TP. Hải Phòng bắt giữ khi đang trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 3/5, chia sẻ với báo chí, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an TP. Hải Phòng cho biết, thủ đoạn phạm tội của nhóm đối tượng sản xuất thuốc điều trị ung thư giả rất tinh vi.

Cơ sở sản xuất sản phẩm chữa ung thư từ bột than tre nứa. Ảnh: M.Lý

Khi có thông tin về cơ sở sản xuất thuốc ung thư giả từ bột than tre nứa, lãnh đạo Công an Hải Phòng giao nhiệm vụ cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng liên quan để điều tra vụ việc.

Đến tháng 1/2018, các thủ đoạn của nhóm đối tượng này ngày càng bộc lộ rõ và nằm trong sự điều tra của cơ quan chức năng. Sau khi xác định tất cả các yếu tố pháp lý đầy đủ, Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt, giam giữ đối tượng 4 tháng để điều tra vụ việc.

Theo Cơ quan CSĐT, lợi dụng xu hướng thích làm đẹp của chị em phụ nữ và dựa vào tâm lý của những người mắc bệnh ung thư, nên nếu ai mách thuốc gì chữa được bệnh là đặt niềm tin.

Bên cạnh đó, các đối tượng lợi dụng việc khoa học kỹ thuật chưa chế tạo được thuốc chữa ung thư triệt để, nên đã đăng kí sản xuất sản phẩm làm đẹp và thực phẩm chức năng chữa loại bệnh này.

Đối tượng Nguyễn Xuân Thu - Giám đốc Công ty TNHH Vinaca trước khi bị bắt. Ảnh: TL

Tiếp đó, các đối tượng chia nhỏ các công đoạn sản xuất bằng việc phân công từng người vào từng công đoạn khác nhau và mỗi công đoạn này đều được đặt ở một nơi để che giấu lực lượng chức năng.

Nói về đối tượng Thu, lực lượng chức năng thông tin, đối tượng này rất tinh vi vì trong quá trình lẩn trốn cơ quan chức năng, Thu liên tục chuyển địa điểm, khi ở Hà Nội, lúc ở Hải Phòng, khi vào Sài Gòn... nhưng dù lẩn trốn ở địa điểm nào, đối tượng vẫn liên tục lên Facebook “chém gió”.

Thời điểm, Thu xuất hiện ở TP. Hải Phòng, lực lượng công an đã tiến hành theo dõi, áp sát và y nằm trong vòng quản lý. Sáng ngày 2/5, khi đối tượng cùng đồng bọn vừa chạy lên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để lẩn trốn thì bị công an bắt giữ.

Sản phẩm chữa ung thư từ bột than tre nứa đã được tạo nén thành viên nang. Ảnh: T.Chi

Bên cạnh đó, Công an TP. Hải Phòng cũng đang làm rõ hành vi, trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân, trong đó có Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc công ty TNHH Hồng An Phong là thành viên góp vốn trong công ty TNHH Vinaca .

Được biết, cũng trong sáng nay, 3/5, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã có buổi làm việc với Công an Hải Phòng và thông tin đến các cơ quan báo chí.

Trước đó, ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thu để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm để thu lợi bất chính phạm vào Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật