Không vay được tiền, giết người cướp tài sản

Cơ quan chức năng thực hiện khám nghiệm hiện trường. Ảnh: TS

Xác chết bên bụi chuối

Sáng 24/4, như mọi ngày, chị Trần Thị T (SN 1985, ở Hà Nội) đi qua khu vực đường Đỗ Xuân Hợp (Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm) để thu mua phế liệu. Khi đi qua mương nước cuối đường, chị T có dừng lại tiến vào bụi chuối gần đó thì bất ngờ thấy 2 chân người lấp ló trong bao tải phía dưới mương nước. Hoảng sợ, chị T bỏ chạy và thông báo cho mọi người xung quanh cùng cơ quan Công an.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện thi thể trên là nam giới, đã tử vong trước đó nhiều ngày, đang trong quá trình phân huỷ mạnh. Thi thể được bọc bởi 2 bao tải. Tiến hành khám nghiệm, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều vết tích trên cơ thể nạn nhân, đặc biệt là khu vực đầu. Các dấu vết thương tích này đều cho thấy nạn nhân có thể đã bị sát hại rồi mới nhét vào bao tải để phi tang. Chưa kể, cơ quan Công an phát hiện có dấu vết cháy ở phần bao tải.

Nhận định đây là vụ án giết người, Công an quận Nam Từ Liêm, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Nội) đã nhanh chóng nhập cuộc điều tra. Các điều tra viên sau khi nghiên cữu kỹ hiện trường đã cho rằng nơi phát hiện ra xác nạn nhân không phải nơi hung thủ gây án. Hiện trường chính của vụ án chắc chắn phải ở trong 1 căn nhà nào đó, bởi chỉ có như vậy mới đủ kín đáo cho kẻ thủ ác có đủ thời gian gây án và phi tang bằng chứng.

Theo lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm thì đây là vụ án phức tạp. Xác nạn nhân trong quá trình phân huỷ nên không thể nhận dạng bằng mắt thường. Chính vì vậy, việc chưa tìm ra nhân thân người xấu số là rào cản lớn cho công tác khoanh vùng, truy bắt hung thủ.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ cùng với nhận dạng của gia đình, cơ quan chức năng đã làm rõ nạn nhân là anh Vũ Thanh T (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Theo đó, anh T là sinh viên năm cuối của 1 trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Từ đây, vụ án bắt đầu được làm rõ.

Hung thủ là người hỏi vay tiền nạn nhân

Đối tượng Sơn tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp).

Tiến hành rà soát toàn diện các địa điểm nghi vấn, cơ quan công an đặc biệt để ý đến nhà của đối tượng Chử Tuấn Sơn (SN 1969, ở Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sơn thường ngày bán trà đá ở vỉa hè, đối tượng này từng có một tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.

Xác minh kỹ về Sơn, các trinh sát được biết hắn đã không còn ở nơi cư trú trong nhiều ngày. Bằng các biện pháp, công an xác định, Sơn là người có mối quan hệ quen biết với nạn nhân T. Những biểu hiện bất minh của Sơn cùng với những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được tại nhà anh ta đã bước đầu khẳng định Sơn là nghi can số một.

Chỉ trong một thời gian ngắn phát hiện thi thể nạn nhân, lực lượng điều tra đã xác định được Sơn đang lẩn trốn tại một tỉnh phía Nam và tiến hành bắt giữ. Tại Cơ quan điều tra, trước những chứng cứ thuyết phục, Sơn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, qua các mối quan hệ xã hội, Sơn biết đến anh T hay cho vay “bát họ”. Do đang cần tiền nên Sơn đã chủ động gọi điện thoại cho anh T đến nhà vừa để biết nhà vừa là để dễ vay tiền.

Chiều 9/4, anh T đi xe máy đến nhà Sơn tại hẻm 68/72/22 Lưu Hữu Phước (Cầu Diễn, Nam Từ Liêm). Tại đây, sau khi nói chuyện, anh T không đồng ý cho Sơn vay tiền. Sơn năn nỉ mãi cũng không được anh T chấp thuận. Thấy anh T “cứng” nên Sơn bực dọc. Đang cần tiền trả nợ, Sơn bất ngờ lấy viên gạch đánh mạnh vào đầu anh T.

Bị đánh, anh T vùng bỏ chạy ra khu vực dãy nhà mà Sơn thường cho thuê trọ. Sơn đuổi theo rồi liên tiếp tấn công nạn nhân cho đến khi thấy anh này gục hẳn xuống. Sơn đưa xác anh T vào một căn phòng không có người ở rồi dùng túi ni lon buộc lại. Sơn lấy chìa khoá xe máy cùng một số tài sản của nạn nhân rồi bỏ đi.

Chiếc xe máy của anh T, Sơn đem gửi tại Bệnh viện E (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy). Tối đó, Sơn vẫn ra bán nước chè như bình thường tại đường Nguyễn Cơ Thạch. Đến hơn 11h đêm, Sơn quay về nơi để xác anh T, lấy bao tải bọc xác nạn nhân rồi dùng xe máy chở đi phi tang tại khu vực mương nước đường Đỗ Xuân Hợp. Sơn đem bán một số tài sản của nạn nhân rồi lên xe khách bỏ trốn vào khu vực phía Nam cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Chử Tuấn Sơn về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng với bị can này để điều tra, làm rõ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đình Toản, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, để khám phá được vụ án này, ngoài sự tích cực, chủ động của lực lượng Công an thì những thông tin được người dân cung cấp rất có giá trị.

Thanh Sơn

