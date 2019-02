Không loại trừ khả năng nữ sinh giao gà dịp Tết bị hiếp dâm

Sau 9 ngày điều tra, đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, đã chia sẻ một số kết quả điều tra ban đầu về vụ nữ sinh đi giao gà dịp Tết bị giết, cướp.

Chưa có kết luận chính thức song cơ quan điều tra đã có những nhận định về vai trò của nghi can thứ hai và việc nạn nhân bị xâm hại tình dục.

Gây án có tính toán từ trước

Một trong những khó khăn mà cơ quan điều tra gặp phải trong vụ án này là sự lỳ lợm của Vương Văn Hùng và đồng phạm Bùi Văn Công - hai người được xác định nghiện ma túy, nhiều lần vi phạm pháp luật. Xâu chuỗi diễn biến vụ án cho thấy nghi phạm có sự chuẩn bị trước khi ra tay, sau đó tìm mọi cách đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Hùng khai anh ta chủ động liên lạc đặt mua gà của nạn nhân Cao Mỹ Duyên nhưng để che giấu tung tích, nghi phạm đã mua sim rác sử dụng. Khi tìm được xe máy của nạn nhân sáng 6/2, chiếc xe này đã được rửa sạch sẽ. Thời điểm đó, nếu chỉ căn cứ dấu vết trên phương tiện, chưa thể xác định có án mạng hay không.

Vương Văn Hùng khai có đồng phạm. Ảnh: Hoàng Trung.

Phải đến sáng hôm sau, khi tìm được xác nữ sinh xấu, tính chất vụ án mới được nhận định. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm cho thấy nơi tìm thấy xác nạn nhân không phải hiện trường chính. Nghi phạm đưa xác nạn nhân từ nơi khác về căn nhà hoang để đánh lừa cơ quan điều tra.

Các vật chứng khác liên quan như lồng gà, quần dài của nạn nhân được nghi phạm vứt ở nhiều chỗ khác nhau. Áo khoác và đôi giày của Cao Mỹ Duyên đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Rà soát 1.000 người trong diện nghi vấn, ngày 10/2, Vương Văn Hùng bị tạm giữ nhưng chỉ khai một mình gây án. Khi cảnh sát phát hiện mẫu máu của nạn nhân trên xe tải của Bùi Văn Công (ở gần nơi phát hiện thi thể Cao Mỹ Duyên) và triệu tập người này về trụ sở, Hùng mới khai chủ chiếc ôtô là đồng phạm.

Nghi can Bùi Văn Công. Ảnh: VOV.

Theo đại tá Tráng A Tủa, Bùi Văn Công có thái độ quanh co, chưa thừa nhận liên quan cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, căn cứ vào những chứng cứ khoa học, cơ quan điều tra thấy lời khai của Vương Văn Hùng khớp với những thực tiễn xảy ra tại hiện trường.

Việc chứng minh được tội phạm tiếp tay đang được thực hiện thận trọng. Ngoài ra, ban chuyên án cũng đang mở rộng xem ngoài 2 nghi phạm trên, còn ai khác liên quan vụ án.

Không loại trừ việc nạn nhân bị hiếp dâm

Vị phó giám đốc công an tỉnh nói rằng những ngày qua, trên mạng xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt về vụ án. Đến nay, cơ quan công an khẳng định không có việc Vương Văn Hùng là cháu của một vị tướng công an đã nghỉ hưu.

Dư luận cũng đặt ra nghi vấn đây là một vụ bắt cóc, tống tiền không thành rồi giết con tin. Về việc này, đại tá Tráng A Tủa khẳng định đến nay chỉ có thể nhận định đây là vụ án đặc biệt phức tạp, còn nhiều điều chưa thỏa đáng. Cảnh sát đang tiếp tục chứng minh trước khi kết luận nghi phạm ra tay để cướp, giết hay vì mục đích khác.

Căn nhà hoang (nơi phát hiện thi thể nạn nhân) chỉ là hiện trường phụ. Ảnh: Bá Chiêm.

Đối với căn nhà hoang nằm sát bờ mương thủy lợi phường Thanh Trường (TP Điện Biên Phủ), cơ quan điều tra đã 2 lần khám xét và kết luận nơi đây không liên quan đến vụ án.

Một trong những chi tiết được nhiều quan tâm là việc nạn nhân có bị xâm hại tình dục hay không. Theo đại tá Tủa, Viện Khoa học hình sự của Bộ Công an đang tiếp tục rõ kết quả khám nghiệm tử thi để có căn cứ kết luận. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra không loại trừ khả năng nạn nhân bị hiếp dâm.

Với tiến độ khẩn trương xác minh nhiều tình tiết phát sinh mới, ban chuyên án cũng đang chứng minh lời khai của Vương Văn Hùng về việc định sát hại nạn nhân từ ngày 28 Tết .

Chiều 4/2 (tức 30 Tết), nữ sinh năm cuối đại học Cao Mỹ Duyên mất tích khi điều khiển xe máy mang 13 con gà đến bán cho một người đàn ông mua hàng qua điện thoại. Hai hôm sau, xe máy của nạn nhân được tìm thấy tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên - cách nơi Duyên bán hàng 20 km.

Ngày 7/2, thi thể cô gái được phát hiện tại căn nhà hoang ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên trong tình trạng chỉ mặc áo thu đông và quần lót. Nữ sinh tử vong do bị siết cổ.

Ngày 10/2, cảnh sát đã bắt nghi phạm Vương Văn Hùng, thu giữ giấy tờ xe máy, điện thoại di động của nạn nhân và sim điện thoại nghi phạm sử dụng để liên hệ mua gà chiều 30 Tết. Qua điều tra, cảnh sát đã tạm giữ nghi can Bùi Văn Công.

