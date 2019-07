Không 'bo' cho tiếp viên karaoke, một người bị đánh tử vong

Ngày 30/6 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố, bắt giam các đối tượng Huỳnh Quang Tâm (tự Hoàng Suối Tiên, SN 1987, ngụ phường 2, TP.Bạc Liêu); Lương Anh Trên (SN 1994) và La Hải Nhân (SN 1993, cùng ngụ phường 5, TP.Bạc Liêu) để điều tra về hành vi giết người.

Các đối tượng bị bắt giữ và hiện trường vụ án.

Theo tin ban đầu, rạng sáng ngày 14/6, người dân khóm 4, phường 2, TP.Bạc Liêu phát hiện 2 nhóm thanh niên đánh nhau nên báo công an. Khi lực lượng công an đến nơi thì 2 nhóm này bỏ chạy. Tại hiện trường, công an phát hiện một thanh niên nằm trên vũng máu nên đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng. Theo xác minh, nạn nhân tên là Trang Phi Thanh (SN 1989, ngụ phường 2, TP.Bạc Liêu).

Qua điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu xác định, khoảng 23 giờ ngày 13/6, Quách Tấn Vinh (SN 1987), Nguyễn Hoàng Danh (SN 1999), Trang Phi Thanh, Thạch Thanh Tuấn và Quách Thanh Bạch Ái (cùng ngụ TP.Cà Mau) đến phòng số 5, quán karaoke 7979 (tại khóm 4, phường 2, TP.Bạc Liêu) để hát. Lúc này, tiếp viên Trần Thị Lành (SN 1988) vào phục vụ.

Đến 1 giờ sáng ngày 14/6, Vinh tính tiền ra về. Khi đếm tiền, Lành tỏ ra không đồng ý vì Vinh không trả tiền bo. Thanh đồng tình với Vinh nhất quyết không trả tiền bo. Lành và các đối tượng trên cự cãi nhau.

Lúc này, Hoàng, Tiên và Nhân đang ngồi nhậu phòng số 1, quán karaoke 7979. Hoàng đi vệ sinh thấy Lành và Vinh cự cãi liền bênh vực tiếp viên. Sau đó, 2 nhóm thách thức đánh nhau.

Cả nhóm kéo nhau ra vỉa hè trước quán karaoke 7979 rồi lao vào hỗn chiến khiến Thanh tử vong.

Vụ án đang được làm rõ.

Theo Hồng Nam (Công Lý)

