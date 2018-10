Khởi tố "yêu râu xanh dâm" ô bé gái thiểu năng 15 tuổi

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Công an Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Chu Văn Tân (SN 1968, trú tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (quy định tại Khoản 2, Điều 164, Bộ Luật Hình sự).

Trước đó, vào cuối tháng 9/2018, chị Lê Thị H (SN 1967, trú tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) có đơn tố cáo đối tượng Chu Văn Tân về hành vi hiếp dâm con gái ruột của chị là cháu Phan Thi T (SN 2003).

Chị H như người mất hồn từ khi biết sự việc con gái bị hàng xóm dâm ô. Ảnh: NM

Sự việc bắt đầu vào một ngày giữa tháng 6/2018, người vợ của ông Tân có sang nhà chị H hỏi chuyện: “Cháu T làm gì bên nhà tôi mà ôm quần áo chạy về? Cháu nó cũng rất sợ hãi”. Nghe hàng xóm nói vậy, bà H gặng hỏi con gái.

Được mẹ trấn an, T mới kể lại việc mình bị ông hàng xóm hãm hại. Theo đó, khi T sang nhà ông Tân để xem tivi, thì người này bế lên giường rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, gã hàng xóm dọa không được nói lại với ai nếu không sẽ đánh chết bé gái.

Người mẹ như chết lặng khi nghe con gái kể lại sự việc. Nhưng nghĩ chuyện xấu hổ mà lọt ra ngoài thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cả hai gia đình, vì thế chị H đã gặp vợ ông Tân để nói chuyện khuyên chồng suy nghĩ lại, không được làm hại con gái bà nữa.

Thế nhưng, đến cuối tháng 9 vừa qua, T tiếp tục bị gã hàng xóm làm hại. Theo lời bà H, vào khoảng 14h, ngày 28/9, trong lúc bà ngủ trưa dậy thì thấy con gái đi ngoài cổng vào với bộ dạng đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch... Nghi có chuyện chẳng lành, bà H gọi con vào để gặng hỏi. Người con gái vừa khóc vừa kể lại sự việc xảy ra.

“Con đang chơi ngoài cổng thì ông Tân bảo con vào nhà xem tivi. Rồi ông ấy bế con lên giường cởi quần áo ra... Sau đó, ông ấy dặn không được nói với bất cứ ai nếu không ông sẽ đánh con”, T kể.

Sau đó, chị H đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra. Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng Chu Văn Tân đã có hành vi dâm ô 3 lần với cháu T. Được biết, hoàn cảnh của cháu T rất đáng thương, hiện T mồ côi bố, sống cùng mẹ, đặc biệt bản thân T bị thiểu năng trí tuệ, sức khỏe yếu và nhận thức không bằng những trẻ cùng trang lứa. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

N. Hoàng - H. Duyên

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật