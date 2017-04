Khởi tố vụ nam giáo viên sát hại mẹ người tình rồi giấu xác phi tang

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 22/4, chị Trần Thị Bích C. (SN 1985), trú tại xã Vân Trục trình báo với Công an huyện Lập Thạch về việc mẹ là Nguyễn Thị Th. (SN 1946) và con trai Trần Tiến T. (SN 2013) bị mất tích. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức truy tìm bà Th. và cháu T.

Đến khoảng 6h ngày 23/4, mọi người phát hiện tại chuồng lợn nhà chị C. có một bao tải màu trắng, bên trong đựng tử thi bà Th. đang trong giai đoạn phân hủy. Cùng thời gian này, có thông tin Trần Xuân Thu nhắn về Công an xã Vân Trục tuyên bố nếu khám nghiệm tử thi bà Th. thì Thu sẽ giết cháu T. và tự tử. Lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc tập trung tối đa lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm Trần Xuân Thu...

Người dân địa phương bàng hoàng trước vụ án rúng động. Ảnh: N.T

Khoảng 9h45 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Lập Thạch phát hiện Thu đang ôm cháu T. di chuyển trên xe taxi bỏ trốn nên đã nhanh chóng bắt giữ và giải cứu an toàn cháu T.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, quần áo trên người bà Th. dính nhiều máu, vùng đầu, mặt bà Th. có nhiều thương tích. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan điều tra Công an tỉnh xác định bà Th. bị giết. Căn cứ các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, lực lượng Công an tiến hành bắt khẩn cấp Trần Xuân Thu.

Theo tìm hiểu được biết, Thu đang chung sống như vợ chồng với chị Trần Thị Bích C. khoảng 5 năm nay. Cháu Trần Tiến T. là con riêng của chị C. Gần đây, do chị C. hay đi làm ăn xa nên Thu liên tục tỏ thái độ ghen tuông và gây hiềm khích với các thành viên trong gia đình.

Vị trí nơi đối tượng Trần Xuân Thu giấu xác nạn nhân.

Nhận xét về nghi can Trần Xuân Thu, ông Nguyễn Kim Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Vân Trục cho biết: Thu rất ngang ngược, ngông cuồng và hoạt ngôn. Trong thời gian làm giáo viên tại trường tiểu học Vân Trục, Thu thường gây mâu thuẫn, kiện cáo và dọa đánh hết giáo viên này đến giáo viên khác, thậm chí dọa giết cả Phó hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, mọi hành động của Thu không bao giờ vượt quá giới hạn nên cơ quan quản lý, chính quyền địa phương rất khó xử lý.

Cũng theo ông Hải, trong mối quan hệ với láng giềng, Thu nhiều lần cãi nhau và đốt cả đống rơm của hàng xóm. Cách đây 3 năm, Thu bị nhiều phụ huynh tố cáo có hành vi sàm sỡ các em học sinh.

Nhật Tân