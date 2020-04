Khởi tố vụ Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa tử vong bất thường

Cuối giờ sáng 21/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "Giết người" để tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật liên quan tới việc 4 người nhập viện sau khi uống rượu, trong đó có 2 người chết, 2 người đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Nạn nhân của vụ án là ông Đ. P. V. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa) và ông T. X. M. ngụ tại số nhà 50, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa).

Như vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu xác định đây là vụ án mạng, chứ không phải ngộ độc rượu đơn thuần. Tuy nhiên, cơ quan công an chưa cung cấp thông tin về nghi phạm cũng như nguyên nhân các nạn nhân chết có phải do rượu có độc tố hay không.

Trước đó, vào khoảng 12h20 ngày 20/4, có 7 người ăn uống tại Công ty bất động sản Á Âu ở E16 khu 4 Đô thị Bình Minh và có dùng rượu của gia đình chị L.T.Ph. (SN 1982) ở 50 Quang Trung, TP Thanh Hóa.

Trong những người trên có ông Đ.P.V. (SN 1967), Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa; ông Nguyễn Văn Th. (SN 1981), Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Á Âu và bà Lê Thị Ph. (SN; 1982), Giám đốc Công ty Bất động sản Á Âu.

Tại đây, ông V. có dùng thử rượu của gia đình bà Ph. và bị ngộ độc, phải đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Cũng ở đây, một người phụ nữ tên X. cũng thử loại rượu này nhưng nhổ ra nên bị ngộ độc nhẹ.

Cùng thời điểm trên, tại nhà bà Ph. ở tiệm vàng M.Ph. (số 50 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) cũng có 6 người đang ăn uống. Trong đó có chồng bà Ph. là ông T.X.M. (SN 1974) cũng uống loại rượu trên và tử vong khi tới bệnh viện cấp cứu.

