Liên quan vụ vợ chở nhân tình đến bắn chồng xảy ra tại xã Mỹ Hạnh Bắc, H.Đức Hòa (Long An) ngày 2/9, hôm nay (8/11), Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam Lê Ngọc Tài (40 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) về tội "Giết người" và Pham Thị Thanh Kiều (29 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) về tội "Che giấu tội phạm".



Nạn nhân trong vụ việc này là anh Võ Văn Vọng (36 tuổi, ngụ TX.Cai Lậy, Tiền Giang, chồng của Kiều). Theo điều tra, anh Vọng và Kiều kết hôn năm 2008 và có 3 con chung. Vợ chồng này sinh sống tại nhà cha mẹ ruột của Kiều ở ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc.

Chân dung người phụ nữ chở nhân tình đến bắn chồng

Do có nhiều mâu thuẫn, cách đây gần 3 năm, Kiều bỏ nhà ra đi. Sau đó, người phụ nữ này quen biết Tài và sinh sống như vợ chồng với đối tượng này.

Chiều ngày 2/9, Kiều đưa nhân tình về thăm nhà thì bị chồng phát hiện trên đường (thuộc địa phận xã Mỹ Hạnh Bắc). Các bên xảy ra cãi cự, sau đó Tài bất ngờ móc khẩu súng trong giỏ xách bắn 2 phát vào anh Vọng.

Lúc đó, dù bị trúng đạn bị thương nhưng anh Vọng vẫn lao vào tấn công Tài và bị đối tượng này bắn tiếp 2 phát đạn vào người. Trúng đạn, anh Vọng gục xuống đường bất tỉnh. Kiều bỏ mặc chồng trong vũng máu, lấy xe máy chở nhân tình trốn khỏi hiện trường.

Anh Vọng được mọi người phát hiện và đưa tới bệnh viện cấp cứu và giữ được tính mạng. Công an tỉnh Long An thụ lý điều tra và bắt giữ hai đối tượng này tại Q. Tân Bình (TP.HCM).

Lê Nguyễn

