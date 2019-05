Người chém cô dâu tại tiệc cưới từng dọa xẻo tai chú rể

Sáng 19/5, đại tá Phan Văn Ứng, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết công an huyện Trần Đề đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Sơn Út Nhên (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An). Nghi can này đã chém chị Cao Thị La (34 tuổi) và nhiều người khác tại ấp An Hòa 2 vào tối 14/5.

Sơn Út Nhên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Tân.

Theo lãnh đạo công an tỉnh Sóc Trăng, Nhên khai với cơ quan điều tra là chém chị La vì mâu thuẫn liên quan đến tiền cấp dưỡng. Công an huyện Trần Đề tiếp tục thẩm vấn nghi can để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan.

Còn theo Trưởng ấp An Hòa 2, Nhên là "thành phần bất hảo" tại địa phương, thường gây chuyện với hàng xóm. Đã có vài lần Nhên ném đá gây thương tích cho người khác nên bị xử phạt hành chính.

Trước thông tin cơ quan điều tra bắt giữ Nhên về hành vi Cố ý gây thương tích, chị La bày tỏ không đồng tình. Bởi theo nạn nhân, hành vi cầm dao xông vào đám cưới chém người một cách hung hăng như vậy là cố ý giết người.

Vết thương trên vai chị La. Ảnh: Nhật Tân.

Hơn một tháng trước, chị La cho biết từng làm đơn gửi Công an xã Thạnh Thới An, nhờ can thiệp chuyện Nhên dọa giết ông Cao Văn Lành (cha chị La). Nghi can còn điện thoại dọa xẻo tai anh Thái Anh Kiệt (chồng chị La).

Tối 5 ngày trước, Nhên xuất hiện tại đám cưới của chị La và anh Kiệt, lớn tiếng mắng chửi vợ cũ. Vì có người quen khuyên can nên Nhên về nhà.

Nhưng chỉ hơn một giờ sau, nghi can cầm hai con dao và quay lại đám cưới. Thấy chị La bỏ chạy, Nhên đuổi theo chém vợ cũ 3 nhát dao vào vai.

Ông Hòa đang trị thương tại bệnh viện. Ảnh: Nhật Tân.

Lo cháu gái gặp nguy hiểm, ông Dương Văn Hòa, cậu chị La, chạy đến can ngăn thì bị Nhên chém gục.

Chưa dừng lại, nghi can này tiếp tục vung dao chém tiếp vào người anh Cao Văn Liền (em chị La) cùng một người hàng xóm đến dự tiệc là ông Liêu Sen.

Rất may sau đó lực lượng công an xã có mặt kịp thời để khống chế đối tượng.

Bốn nạn nhân bị chém được mọi người tại tiệc cưới đưa đi cấp cứu ngay trong đêm. Do vết thương nặng nên ông Hòa được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng để cấp cứu, sức khoẻ còn rất yếu. Chị La cùng hai người còn lại đang dần hồi phục.

Xã Thạnh Thới An (khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps.

