Khởi tố tài xế ô tô kéo lê trung uý CSGT hàng chục mét trên đường Hà Nội

Ngày 15/7, thông tin từ Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hùng (SN 1984; trú tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".



Lê Xuân Hùng tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 8h40 ngày 8/7, Hùng điều khiển xe ô tô mang BKS 90A-07135 di chuyển vào khu vực nội thành Hà Nội, đến ngã tư Giải Phóng - Trường Chinh thì chuyển hướng rẽ trái, có dấu hiệu vi phạm vượt đèn đỏ. Vì vậy, Tổ công tác của Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ đã ra tín hiệu dừng phương tiện để xử lý.

Lê Xuân Hùng đã dừng xe ô tô theo hiệu lệnh, nhưng sau đó bất ngờ tăng ga đâm vào trung úy Vũ Văn Quang, Đội CSGT số 4 khiến cán bộ này bị chấn thương ở lưng, chân, tay phải nhập viện.

Trung úy CSGT bị thương sau khi bị kéo lê trên đường.

Ngay sau đó, Lê Xuân Hùng bị người dân và lực lượng chức năng giữ lại. Bước đầu tài xế khai sau khi thấy CSGT dừng xe, sợ bị phạt và vội đi đón người nhà nên gây ra vụ tông xe và kéo lê cán bộ làm nhiệm vụ.

Được biết, sau nhiều người điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện trung úy Vũ Văn Quang đã đã ổn định sức khoẻ.

Nhật Tân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật