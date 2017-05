Khởi tố "quý cô" tổ chức "chơi" ma túy đá tập thể trong phòng trọ

Tin từ Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Trần Thị Hương (SN 1989, trú tại thôn Hoàng Mai, xã Hồng Thắng) cùng 2 đối tượng khác là Nguyễn Văn Chức (SN 1991, tại thôn Kiều Hạ, xã Quốc Tuấn) và Nguyễn Văn Sáu (SN 1985, trú ở thôn Tinh Thủy, xã An Hòa) đều cùng huyện An Dương về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng đối tượng Hương bị khởi tố thêm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hương cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào tháng 2/2017, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện An Dương phát hiện tại khu vực nhà trọ thôn Như Kiều, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương một nhóm đối tượng có nghi vấn hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng nghi vấn cầm đầu ổ nhóm này là Trần Thị Hương.

Vào 22h30, ngày 6/5, lực lượng chức năng Công an huyện An Dương bất ngờ tập kích phòng trọ của Hương, bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Hương.

Tại hiện trường, công an thu giữ 40 gram ma túy đá, 1 bộ dụng cụ dùng chơi đá cùng nhiều tang vật liên quan khác. Qua xét nghiệm mẫu nước tiểu, cả 7 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hương khai trực tiếp đi mua ma túy về tàng trữ tại nhà trọ. Sau đó, cùng với 2 đối tượng là Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Văn Chức tổ chức cho các đối tượng khác sử dụng. Sáu và Chức cũng thừa nhận hành vi cùng Hương tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của các đối tượng, Công an huyện An Dương, TP. Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng trên để điều tra mở rộng. 4 đối tượng còn lại đã được đưa đến Trung tâm GDLĐXH Gia Minh để điều trị và xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trung Đức