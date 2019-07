Khởi tố ông chủ Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản

Theo đó, ngày 10/7, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can với ông Lê Thanh Thản – Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh để điều tra về những sai phạm ở hàng loạt dự án xây dựng do Tập đoàn này làm chủ đầu tư.





Trước đó, nhiều sai phạm của Mường Thanh đã được các cơ quan chức năng chỉ ra. Đơn cử như năm 2018, thanh tra Bộ Xây Dựng ban hành kết luận số 39 về dự án khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 đã chỉ rõ việc xây thêm diện tích tại tầng áp mái của 9 toà chung cư thuộc các ô đất B1.4 -HH01 và B1.4 – HH02.



Mặc dù khu đô thị này là do Cienco 5 thực hiện, nhưng Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (Công ty con của Tập đoàn Mường Thanh) lại nắm phần lớn cổ phần. Ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh (ảnh tư liệu) Ngoài ra, trong 12 kết luận thanh tra được UBND thành phố Hà Nội gửi HĐND thành phố Hà Nội ghi nhận hàng loạt dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh dính sai phạm. Những sai phạm này đã được chuyển cho Cơ quan điều tra làm rõ. Tập đoàn Mường Thanh của ông Lê Thanh Thản nổi tiếng với các dự án nhà ở, khu đô thị, khách sạn, nhà hàng trải dọc khắp Bắc – Trang – Nam. Tại Hà Nội, các khu đô thị như Đại Thanh, Xa La, Thanh Hà – Cienco 5… từng gây sốt trên thị trường vì mức giá phù hợp và diện tích nhỏ. Thanh Sơn

