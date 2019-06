Khởi tố nữ giám đốc tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài

Ngày 28/6, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Thị Hương (37 tuổi) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Khám xét nơi ở của Hương, cảnh sát thu được nhiều tài liệu, hộ chiếu, visa cùng các giấy tờ liên quan đến hoạt động tổ chức cho công dân xuất cảnh.

Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với bị can Hoàng Thị Hương. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hương thành lập Công ty TNHH Bright Prosperity Việt Nam và làm Tổng giám đốc. Dưới vỏ bọc của công ty này, Hương cùng một số người liên quan tổ chức tư vấn du học, xuất khẩu lao động trái pháp luật.

Từ tháng 7/2017 đến tháng 10/2018, Hương kết hợp cùng vợ chồng Nhữ Thị Nhàn và Phạm Tuấn Anh để tư vấn, làm thủ tục cho 13 khách hàng ở các huyện Như Thanh, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Nông Cống, TP Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An.

Mánh khóe của công ty này chủ yếu là lừa người lao động sang Nhật Bản theo cam kết sẽ có công việc thu nhập cao. Thực chất, sau khi đóng lệ phí, người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động sẽ đến nước bạn theo visa du lịch 15 ngày. Hết thời hạn, họ ở lại lao động bất hợp pháp.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Tuấn Anh. Do có con nhỏ, Nhữ Thị Nhàn được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Tri thức trực tuyến

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật