Khởi tố nhóm nam thanh, nữ tú mang súng dọa giết người

Ngày 4/12, thông tin từ Công an huyện Sa Pa (Lào Cai) cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 6 bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 bị can Vũ Văn Tú và Nguyễn Nhân Dân.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h30 ngày 5/10 tại số nhà 716 B đường Điện Biên Phủ, thuộc tổ 9 B, thị trấn Sa Pa đã xảy ra vụ việc đánh nhau, gây rối trật tự công cộng giữa một nhóm thanh niên lạ mặt với anh Nguyễn Văn Nam (SN 1989, tạm trú tại địa chỉ trên).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Sa Pa đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản vụ việc và thu giữ, niêm phong 4 viên đạn bằng kim loại, có đầu đạn bằng cao su chưa sử dụng và 3 vỏ đạn, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng gây ra vụ việc.

6 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh công an cung cấp.

Quá trình điều tra, công an xác định được 6 đối tượng liên quan gồm: Vũ Văn Tú (SN 1989), có hộ khẩu thường trú tại huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), hiện tạm trú tại tổ 3B, thị trấn Sa Pa, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Nhân Dân, Tạ Văn Tú, Lê Thái Bình, Vũ Đăng Khánh tham gia cùng Tú.

Nguyên nhân vụ việc do Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1996, tạm trú tại tổ 11 B, thị trấn Sa Pa) thuê anh Nguyễn Văn Nam đóng 10 bộ bàn ghế nhưng chưa thanh toán tiền. Chiều tối ngày 5/10, anh Nam đã đến gặp Hà để đòi tiền nhưng không được nên đã cùng nhân viên chở số bàn ghế trên về nhà.

Trong quá trình lấy lại số bàn ghế, Hà và Nam đã xảy ra xô xát, cãi vã. Sau đó, Hà đã gọi điện cho bạn trai là Vũ Văn Tú nhờ giải quyết. Tú rủ thêm các đối tượng khác kéo đến nơi ở của anh Nguyễn Văn Nam chửi bới và dùng gạch, đá ném.

Thấy vậy, Nam cùng 3 nhân viên đã cầm theo dao phát và các đoạn sắt ống định lao ra ngoài để đánh lại nhóm của Tú. Cùng lúc này, Tú đã lấy trong người một khẩu súng bắn chỉ thiên, rồi bắn về phía nhóm của Nam, nhưng không trúng người.

Sau đó, Vũ Văn Tú rời khỏi hiện trường. Các đối tượng còn lại tiếp tục dùng gạch, đá ném về phía nhóm của Nam sau đó rời khỏi hiện trường.

Hậu quả khiến anh Nguyễn Văn Nam và 2 người khác bị thương nhẹ, ngoài ra hư hỏng một số tài sản.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

