Khởi tố nhóm đối tượng làm giả giấy tờ, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Thông tin từ cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, thời gian gần đây, đơn vị này nhận được đơn thư phản ánh của một ngân hàng về việc bị một số đối tượng chiếm đoạt tiền vay trên ứng dụng online.

Chứng minh thư nhân dân được nhóm đối tượng làm giả, cùng các tang vật vụ án. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, bắt tay vào điều tra, cơ quan công an xác định những đối tượng nói trên là thuộc nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an xác định có 13 đối tượng có liên quan đến ổ nhóm tội phạm này. Quá trình điều tra, cơ quan công an khởi tố trước 6 bị can, các bị can còn lại đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo đó, 6 bị can bao gồm: Phạm Thị Thanh Nga (trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Phan Thị Hảo (trú tại chung cư Golden, An Khánh huyện Hoài Đức, Hà Nội); Nguyễn Thị Hương Giang (trú tại phường Kinh Bắc, Bắc Ninh); Ngô Thị Ngọc Lan (trú tại phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm); Nguyễn Thị Thanh Thanh (trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông); và Trần Thị Yến (trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa).

Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng lợi dụng sơ hở của ngân hàng đã làm giả giấy tờ như chứng minh nhân dân, hộ khẩu, sau đó đến ngân hàng mở thẻ tín dụng, hoặc vay tiền trên các ứng dụng online. Sau khi số tiền được ngân hàng giải ngân, các đối tượng đã nhanh chóng rút tiền về chia nhau.

Các đối tượng đã làm giả tổng cộng 100 bộ và lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng số tiền trên 1,7 tỷ đồng của nhiều ngân hàng khác nhau.

Hoàng Duyên

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật