Khởi tố người phụ nữ thuê người 'xử' đối phương vì bị nói xấu

Ngày 16/9, Công an TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) khởi tố bị can và ra lện tạm giam Huỳnh Thị Cẩm Liền (33 tuổi, ngụ Sóc Trăng), Lâm Trần Bảo Trọng (19 tuổi, quê Bến Tre) và Trần Hoàng Thức (18 tuổi, ngụ Sóc Trăng) về hành vi Cướp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật.

Cùng bị khởi tố về hai hành vi trên nhưng Nguyễn Thị Phương Anh (Hậu Giang) được gia đình bảo lĩnh tại ngoại vì bị can mới 16 tuổi.

Cẩm Liền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Liên quan vụ án, Công an tỉnh Bạc Liêu đã khen thưởng đột xuất cho 2 tập thể và 2 cá nhân (thuộc Công an TP Bạc Liêu) có thành tích xuất sắc trong việc phá án nhanh. Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu cũng khen thưởng cho tập thể Công an TP Bạc Liêu và 4 cá nhân tham gia phá án để khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ.

Theo cơ quan điều tra, tối 10 ngày trước Công an TP Bạc Liêu tiếp nhận trình báo của chị Huỳnh Thị Nguyệt (31 tuổi, ngụ Vĩnh Châu, Sóc Trăng) với nội dung bị Liền và một nhóm người bắt lên ôtô rồi cướp tài sản. Cơ quan điều tra sau đó xác định được Liền là chủ mưu vì vài ngày trước đó người phụ nữ này bị chị Nguyệt nói xấu trên mạng xã hội.

Làm việc với cảnh sát, Liền khai vì bực tức chị Nguyệt nên đã thuê Trọng nhờ hai người đánh đối phương với giá 8 triệu đồng. Trọng nhận lời Liền và dùng ôtô 7 chỗ biển số TP.HCM để chở vợ là Lê Thị Ngọc Nương (29 tuổi) và các nghi can đến TP Bạc Liêu vào sáng 27/8.

Thức (trái) và Trọng. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhóm nghi can sau đó đến nhà trọ của chị Nguyệt ở phường 5 (TP Bạc Liêu) rồi khống chế, bắt nạn nhân lên ôtô. Khi xe chạy về hướng Sóc Trăng, Liền dùng kềm cắt lấy vòng vàng, dây chuyền và 2 chiếc nhẫn của chị Nguyệt.

Trước khi Thức đẩy chị Nguyệt xuống xe để cả nhóm bỏ trốn, các nghi can còn lấy của nạn nhân 1 điện thoại di động và 1,5 triệu đồng.

Hiện, Nguyệt và một nghi can tên Hùng (Hùng "Lầy", bạn Trọng) đã bỏ trốn nên cảnh sát đang truy bắt.

Vụ việc xảy ra tại phường 5 (màu đỏ) ở Bạc Liêu. Ảnh: Google Maps.

