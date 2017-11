Khởi tố người giúp việc “tung hứng” bé gái 2 tháng tuổi

Ngày 27/11, thông tin từ Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết, cơ quan điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Hàn (còn gọi là Hoàn, 58 tuổi, trú tại Bình Thượng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra làm rõ hành vi hành hạ người khác. Bà Hàn là người có hành vi "tung hứng", đánh đập bé N.N.B.N. (sinh ngày 5/10/2017).

Bà Nguyễn Thị Hàn tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Hà Nam)

Theo thông tin từ cơ quan Công an, bà Nguyễn Thị Hàn, được gia đình chị N.P. (trú tại tổ 2, phường Quang Trung, Phủ Lý) thuê giúp việc nhà từ ngày 27/9/2017. Đến ngày 5/10/2017, chị N.P. sinh bé gái là N.N.B.N. Bà Nguyễn Thị Hàn ngoài giúp việc nhà cho gia đình chị N.P. còn có nhiệm vụ chăm sóc cháu N. khi chị N.P và chồng chị vắng nhà.

Trong khoảng thời gian từ 20 đến ngày 22/11, khi vợ chồng chị N.P vắng nhà, bà Hàn đã có hành vi bạo hành cháu N.N.B.N. như dùng tay đánh nhiều lần vào gáy, đầu, người và hất, tung cháu N.N.B.N. lên làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu.

Sau khi 3 đoạn video đăng tải về hành vi của bà Hàn lên mạng xã hội gây làn sóng phẫn nộ lớn, cơ quan Công an thành phố Phủ Lý đã tiến hành bắt khẩn cấp người giúp việc này để xem xét, điều tra.

Tại cơ quan Công an, bà Hàn thừa nhận hành vi của mình và khai nhận 2 lần đánh con gái chị N.P, một lần vào khoảng 8h30-9h30 ngày 20/11 và một lần vào chiều cùng ngày.

Lý do mà bà Hàn đánh cháu N.N.B.N. là do cháu khóc, bà Hàn dỗ cháu không được, không bình tĩnh nên đã đánh cháu. Bà Hàn cũng thừa nhận việc tung cháu N. lên nhiều lần vào buổi chiều ngày 22/11.

Theo Đức Văn

Dân Trí