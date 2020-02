Khởi tố nghịch tử sát hại mẹ ở Mê Linh

Lúc đó, bố của Cảnh là ông Nguyễn Văn Thanh chạy ra can ngăn cũng bị đối tượng đâm bị thương nặng. Thấy anh trai chém bố mẹ, Nguyễn Văn Sinh (23 tuổi) cầm dao trong nhà chạy ra chém Cảnh (khiến đối tượng bị thương ở miệng, tai).

Đối tượng Cảnh khi bị bắt giữ (ản tư liệu)

Bị em truy đuổi, Cảnh chạy ra cổng, ông Thanh chạy theo hô hoán kêu cứu và đối tượng tiếp tục chém bà Vang- hàng xóm bị thương. Sau khi gây án, Cảnh quay lại nhà lấy chiếc xe máy Honda Wave bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an huyện Mê Linh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và truy bắt đối tượng Cảnh. Chiều 7/2, khi Cảnh có mặt tại xã Mê Linh đã bị cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Cảnh khai nhận, do mâu thuẫn gia đình, mẹ hay mắng vô cớ trong các bữa ăn nên anh ta không bằng lòng. Cảnh đi mua một chai rượu về uống ở tầng 2, nhìn qua cửa sổ thấy mẹ đang ngồi nhặt hoa nghĩ lại những lúc bị mẹ mắng, đối tượng lấy con dao mua sẵn để ở giường cầm xuống chém bà Bình…

Thông tin từ người nhà của các nạn nhân cho hay, gần đây Cảnh biểu hiện thần kinh không bình thường, có dấu hiệu bị trầm cảm... Hiện Công an huyện Mê Linh đã đưa Cảnh đi giám định tâm thần để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Sơn