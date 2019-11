Khởi tố nam nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 35 tỷ đồng

Ngày 5/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Phước Tân (28 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Vũng Liêm) điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, Tân là cán bộ tín dụng của ngân hàng có trụ sở tại TP Vĩnh Long. Trong thời gian làm việc, Tân quen biết và có mối quan hệ với nhiều khách hàng.

Tân bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Long.

Tân làm giả thông báo đồng ý cấp tín dụng của ngân hàng để tạo lòng tin cho họ, sau đó vay của 8 người tại các huyện Vũng Liêm, Long Hồ và TP Vĩnh Long tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng .Từ năm 2018 đến tháng 10/2019, Tân đưa ra thông tin cần đáo hạn ngân hàng, vay mượn tiền của nhiều người.

Quá trình điều tra, Tân khai còn vay của 4 người khác với số tiền 2,9 tỷ đồng . Tân bị cáo buộc đã chiếm đoạt 35 tỷ đồng của các nạn nhân kể trên.

