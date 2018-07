Khởi tố, mở rộng truy xét nhóm chuyển giới chuyên gạ khách nước ngoài

Ngày 16.7, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) khởi tố, tạm giam Đặng Hoàng Kiệt và Nguyễn Ngọc Thiện (cùng 28 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản. Công an quận cũng bàn giao Nguyễn Hữu Chánh (24 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) cho Công an Q.Ngũ Hành Sơn thụ lý.

Trước đó, từ đầu năm 2018, trên địa bàn các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Hải Châu liên tiếp xảy ra tình trạng người nước ngoài bị trộm tài sản. Một số nạn nhân nghi vấn nam giả nữ gây án, do đó, Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu các địa phương giám sát người đồng tính , chuyển giới hành nghề ca nhạc hoặc đăng ký lưu trú trên địa bàn.

Vào khoảng 11 giờ ngày 12.7, anh Vijay Kumar (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, tạm trú khách sạn trên đường Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà) đến Công an P.Phước Mỹ trình báo lúc 3 giờ cùng ngày, anh đứng trước khách sạn thì bị 2 cô gái gạ tình, đụng chạm cơ thể và trộm điện thoại iPhone X.

Qua truy xét, tối 13.7, Công an Q.Sơn Trà bắt Kiệt, Thiện, Chánh tại 1 khách sạn ở P.An Hải Bắc. Theo khai nhận, Thiện đi bộ đến tán tỉnh, gạ tình anh Vijay Kumar và ôm lưng, vuốt ve. Anh này từ chối thì Thiện móc trộm iPhone X trong túi quần của nạn nhân rồi lên xe máy Air Blade BS 43P1 - 7259 do Kiệt điều khiển chở đi.

Cũng trong ngày 13.7, Chánh và Thiện còn giàn cảnh trộm của anh Young Woo Chun (26 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú 1 khách sạn ở P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) 1 điện thoại Samsung trị giá 22 triệu đồng, 550 USD và 2,8 triệu đồng.

Trước đó, 12 giờ ngày 6.7, Kiệt điều khiển xe máy BS 43C1 - 136.25 chở Nguyễn Thanh Tây (30 tuổi, ngụ P.Trung Kiên, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) chạy trên đường Hoàng Sa (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà), tiếp cận anh Casellas (38 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha). Tây rủ anh này đi massage rồi ôm, sờ soạng, móc túi lấy trộm điện thoại và Tây bán được 500.000 đồng.

Hiện Tây đã bỏ trốn và đang bị truy xét.

Theo Công an Q.Sơn Trà, nhóm chuyển giới này cao ráo, vóc dáng đẹp, trang điểm đậm và ăn mặc gợi cảm, chuyên tiếp cận khách nước ngoài vào giờ khuya. Các nghi phạm cũng nhắm vào tài sản nhỏ gọn, giá trị như điện thoại, ví, túi xách, do bị hại du lịch ngắn ngày và bất đồng ngôn ngữ nên rất nhiều người ngại trình báo.

Ngoài ra, các nghi can đều ngụ TP.HCM, ra Đà Nẵng thuê khách sạn đánh quả chớp nhoáng theo đợt 5 - 7 ngày, sau khi dụ bị hại đến nơi vắng vẻ quan hệ hoặc đi massage, trộm được vài vụ hoặc thấy "động" thì rút về TP.HCM ẩn náu.

Theo Thanh Niên

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật