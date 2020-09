Khởi tố "má mì" chủ động mời khách mua dâm trên Zalo

Ngày 2/9, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã khởi tố Nguyễn Thị Kiều Ly (SN 1996, trú tại Hữu Lũng, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm".

Trước đó, ngày 14/8, Công an phường Quảng An phối hợp với Công an phường Nhật Tân và Công an quận Tây Hồ bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn phường Nhật Tân. Tại đây, cơ quan cức năng phát hiện 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Thị Kiều Ly vừa đi bán dâm, vừa là người môi giới.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, vào 16h ngày 14/8, Ly sử dụng mạng Zalo nhắn tin cho một người không quen biết tự giới thiệu về bản thân và gạ người kia mua dâm. Sau đó Ly nhận được sự đồng ý của 2 người có "nhu cầu" nên thoả thuận đến nhà nghỉ trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ) với giá 3 triệu đồng 1 lượt. Do khách cần 2 người nên Ly đã điều thêm 1 nhân viên là Nguyễn Thị H (SN 2000) đi cùng để bán dâm.



Sau khi đến điểm hẹn, Ly thu của hai "khách" số tiền 6 triệu đồng. Ly đưa cho H 2.500 nghìn đồng, còn tự mình hưởng lợi 500 nghìn đồng. Các đối tượng đang "hành sự" thì bị cơ quan công an kiểm tra, bắt quả tang.

Được biết, Ly là đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên sử dụng tài khoản trên mạng alo để tìm người có nhu cầu mua dâm.

T.Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật