Khởi tố kẻ trộm tháo nhiều bánh xe ô tô 'thoăn thoắt' trên địa bàn Nghệ An

Ngày 14/11, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Xuân Kỳ (27 tuổi, trú ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội Trộm cắp tài sản.

Giữa tháng 10/2020, Công an TP Vinh nhận được trình báo của người dân trên địa bàn về việc các xe ô tô bị trộm bánh xe. Cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định Kỳ chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm này.

Vào khoảng 20h ngày 5/11, Công an thành phố Vinh đã tiến hành bắt giữ Đặng Xuân Kỳ (tài xế xe 7 chỗ chở khách) khi đối tượng này đang chạy xe qua địa bàn xã Thanh Dương (Thanh Chương, Nghệ An). Khám xét tại nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 6 bánh xe ô tô để trong ngôi nhà hoang của gia đình.

Nhiều xe ô tô bị trộm bánh trong đêm.





Kỳ khai nhận, trong tháng 10/2020 đã 6 lần gây án, tháo 15 bánh xe ô tô các loại, trị giá hơn 100 triệu đồng. Sau đó lên mạng xã hội tìm khách mua, chuyển bằng dịch vụ xe tải.

Thủ đoạn của Kỳ là lợi dụng đêm khuya rồi lái chiếc xe ô tô 7 chỗ đi trên các tuyến đường tại TP Vinh, TX Cửa Lò để tìm kiếm các xe đỗ ở lề đường, trước cổng nhà vắng vẻ, không có người trông coi. Sau đó, Kỳ dùng kích thủy lực để nâng xe, rồi nhặt các viên gạch ven đường để kê xe, tháo bánh.

