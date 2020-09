Khởi tố kẻ giết bạn rồi dựng hiện trường giả

Đối tượng Thủy.

Ngày 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thủy (32 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) để điều tra hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Võ Hiếu Hà (36 tuổi, trú thị xã Thái Hòa) – bạn của Thủy.



Theo hồ sơ vụ án, tối 20/8, sau khi uống rượu, anh Hà đã chạy xe máy tới nhà Thủy và xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Thủy tấn công anh Hà khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Thủy dùng xe máy nạn nhân đưa thi thể đến gần khu vực một trường học trên địa bàn. Tại đây, Thủy dựng hiện trường giả bằng cách lấy xe máy đè lên người nạn nhân.

Xong việc, Thủy di chuyển đến nhà người thân ở huyện Đô Lương cách nhà hơn 70km.

