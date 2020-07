Ngày 16/7, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt giam đối với Đinh Khắc Quý (SN 1992, trú khối Vĩnh Lạc, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) về tội "Giết người". Nạn nhân là anh Phạm Ngọc S. (SN 1994, xã Hưng Lộc, TP Vinh) - đồng nghiệp cũ của Quý.

Đối tượng Quý. Ảnh: Báo Nghệ An

Sự việc xảy ra vào chiều 6/7. Lúc đó, Quý cùng em trai đi mua xăng về cho gia đình. Sau đó, Quý rủ em trai đến công ty nơi anh S. làm việc để hỏi chuyện nợ nần. Tại đây, Quý và anh S. xảy ra cãi vã, xô xát. Tuy mọi người can ngăn nhưng Quý vẫn cố cầm chai xăng 1,5 lít đổ lên người anh S. rồi châm lửa đốt.

Anh S. bị bỏng hơn 80% cơ thể và được chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia chữa trị.

Tại cơ quan điều tra, Quý khai nhận mình và anh S. từng là đồng nghiệp cũ. Trong khoảng thời gian làm việc chuyển phát hàng cùng nhau, Quý nghi ngờ anh S. đã báo việc mình nhận hàng bên ngoài nên bị công ty đuổi việc. Ngoài ra, anh S. có nợ Quý 2,5 triệu đồng.

V. Đồng

