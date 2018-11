Khởi tố giám đốc ban quản lý dự án “vòi” 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Chiều 1/11, một lãnh đạo UBND huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Tuyên, Giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) huyện Hà Trung để làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan công an cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc, nơi ở và cấm đi khỏi nơi cư trú đến ngày 1/1/2019 đối với vị cán bộ huyện này.

Theo tìm hiểu của PV được biết, Huyện ủy Hà Trung đã họp để đưa ra hướng xử lý đối với ông Lê Văn Tuyên theo quy định, bởi ông này thuộc diện Thường vụ Huyện ủy Hà Trung quản lý.

Ban quản lý dự án, nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, trong tháng 5/2018, Công ty CP Thương mại Mạnh Phú (xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) do ông Hoàng Chí Minh làm Giám đốc có nhận được thư mời thầu dự án xây dựng hội trường nhà văn hóa xã Hà Thái (huyện Hà Trung), vốn tổng mức đầu tư 3,7 tỉ đồng và sau đó công ty đã tham gia dự thầu với tư cách là nhà thầu chính.

Đến ngày 1/6, vị giám đốc này có nhận được cuộc gọi của ông Lê Văn Tuyên, Giám đốc Ban QLDA huyện Hà Trung, cho biết Trung ương đã cấp ngân sách 1 tỉ đồng cho dự án và đề nghị phải "chung chi" 100 triệu đồng nếu muốn trúng thầu.

Tuy nhiên, khi không thấy ông Minh có ý kiến, ông Tuyên dọa sẽ để dự án cho người khác. Sợ ông Tuyên làm thật, ngày 4/6, ông Minh đã phải đưa cho nhân viên của mình cầm 100 triệu đồng lên đưa cho ông Tuyên tại Ban QLDA huyện Hà Trung. Nhận được 100 triệu đồng, ông Tuyên đã gọi điện lại thông báo nhận đủ tiền. Mọi cuộc gọi "vòi tiền" 100 triệu đồng của ông Tuyên đều được ông Minh ghi âm lại toàn bộ.

Được biết, Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) cũng đã có kết luận giám định file ghi âm do ông Hoàng Chí Minh cung cấp. Theo kết luận, tiếng nói của người nam được gọi là ông Tuyên trong mẫu cần giám định và tiếng nói của ông Lê Văn Tuyên trong mẫu so sánh là cùng của một người.

Ngọc Hưng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật