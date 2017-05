Khởi tố đối tượng nghiện giết người buôn trâu để cướp tài sản

Ngày 30/5, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Dũng (SN 1981) trú xã Đỉnh Sơn để điều tra về hành vi Giết người, cướp tài sản.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông Sơn

Như thông tin đã đưa, sự việc được phát hiện vào khoảng 13h chiều ngày 24/5, khi một số người dân xã Cẩm Sơn đi làm về thì tá hỏa phát hiện một người đàn ông nằm gục trên đồi chè thuộc địa bàn xóm Tân Tiến. Qua kiểm tra, phát hiện người đàn ông này đã tử vong và trên người có nhiều vết đâm.

Thông tin về vụ việc nhanh chóng được thông báo lên cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an huyện Anh Sơn lập tức có mặt ở hiện trường. Đội pháp y của công an tỉnh cũng nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ. Xác định đây là một vụ án mạng, cơ quan công an vào cuộc khoanh vùng đối tượng.

Nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Văn Sơn (SN 1970) trú ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương là một lái buôn trâu bò. Cơ quan điều tra xác định, trước thời điểm xảy ra sự việc khoảng một tuần, trong lúc đi mua trâu, bò ông Sơn gặp và làm quen với Trần Hữu Dũng trú xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn.

Dũng vốn là kẻ nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp ổn định. Sau khi gặp ông Sơn, Dũng xin đi theo tìm mối nào có nhu cầu bán trâu, bò rồi giới thiệu để hưởng hoa hồng cho mỗi con là 300 nghìn đến 500 nghìn. Sau khi thỏa thuận với nhau, ông Sơn và Dũng vui vẻ hợp tác làm ăn.

Trong một lần ngồi uống rượu chung, Dũng nghe được cú điện thoại của ông Sơn gọi về cho người nhà bảo gửi tiền lên để mua trâu. Lúc này, ý định tà ác nổi lên trong đầu Dũng. Nghĩ là làm, vài ngày sau, Dũng gọi điện hẹn gặp rồi giới thiệu có người muốn bán trâu.

Sáng ngày 24-5, ông Sơn điều khiển xe máy đến chở Dũng để vào thôn Nhân Tài, xã Cẩm Sơn ngã giá mua trâu của gia đình chị Dần. Sau khi thỏa thuận với chủ nhà, ông Sơn đồng ý mua con trâu với giá 21,5 triệu đồng và hẹn chiều cùng ngày sẽ đến bắt.

Rời nhà chị Dần, ông Sơn chở Dùng qua thôn khác để hỏi mua trâu nhưng bất thành nên quay về. Khi đi đến đồi chè thuộc thôn Tân Tiến, thấy vắng người nên Dũng nảy ý định ra tay cướp tài sản của ông Sơn.

Nghĩ là làm, Dũng dùng dao thủ sẵn trong người bất ngờ đâm một nhát vào hông ông Sơn. Dù bị đâm đau nhưng ông Sơn vẫn cố bỏ chạy thì bị Dũng đuổi theo dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người cho đến khi người lái trâu này gục tại chỗ. Thấy ông Sơn nằm bất động, Dũng kéo vào vườn chè rồi lục túi lấy tiền và tài sản.

Trần Hữu Dũng tại cơ quan công an

Gây án xong, Dũng lấy xe máy của nạn nhân rồi trở lại nhà của chị Dần thông báo việc ông Sơn bị tai nạn xe nên chiều chưa thể đến bắt trâu như lời hẹn. Đồng thời Dũng cũng xin lại số tiền đã đặt cọc trước đó chỉ để lại 2,5 triệu đồng cùng lời hẹn khi nào ông Sơn khoẻ sẽ đến bắt trâu và trả nốt số tiền còn lại. Tin lời nói của Dũng, gia đình chị Dần đồng ý trả lại số tiền là 19 triệu đồng. Nhận tiền xong, Dũng quay về nhà trọ.

Mở rộng điều tra và nhận được thông tin của gia đình chị Dần cho biết sáng cùng ngày ông Sơn còn vào mua trâu và đến trưa thì có người đàn ông quay lại lấy tiền. Khoanh vùng đối tượng, cơ quan công an xác định Trần Hữu Dũng chính là nghi can số 1.

Xác định hung thủ chưa đi được xa nên lực lượng công an chốt chặn mọi ngả đường với quyết tâm sớm bắt được kẻ thủ ác. Hơn 1 tiếng sau khi thi thể của ông Sơn được phát hiện, lực lượng công an đã ập vào bắt giữ Dũng ở khu nhà trọ ở trung tâm xã Cẩm Sơn. Số tài sản mà Dũng lấy của ông Sơn sau khi gây án gồm điện thoại và xe máy cũng được thu giữ.

Tại cơ quan công an, ban đầu Dũng quanh co chối tội, tuy nhiên trước những chứng cứ của cơ quan công an, đối tượng buộc phải cúi đầu nhận tội. Được biết, Dũng là kẻ nghiện ma túy. Trước đây, hắn ta làm nghề lái xe tải nhưng do nghiện ma túy nên đã cầm cố xe lấy tiền trả nợ và thỏa mãn cơn nghiện. Dũng đã lấy vợ và con một con trai 5 tháng tuổi. Trước khi xảy ra án mạng, Dũng có sử dụng ma túy đá.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất điều tra để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Theo ANTĐ