Khởi tố đối tượng gây ra vụ cháy rừng kinh hoàng ở Hà Tĩnh

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận, sáng ngày 28/6, Thành đi mua bật lửa về hút thuốc. Đến trưa cùng ngày thì Thành ra vườn gom rác để đốt.

Vào thời điểm giữa trưa nắng nóng, kèm theo gió Tây Nam khiến ngọn lửa bùng cháy mạnh lan ra ngọn núi sau nhà Thành.

Ngay sau đó Thành đã dùng nước để dập lửa nhưng không thành nên đã gọi người dân xung quanh đến hỗ trợ. Tuy nhiên lúc này ngọn lửa đã bùng cháy mạnh ra rừng thông sau nhà đối tượng Thành.

Trước đó như tin đã đưa, vào khoảng 13h chiều 28/6, tại khu vực rừng thông tiểu khu 92A, thôn 7, xã Xuân Hồng xảy ra một vụ cháy rừng lớn kinh hoàng khiến hơn 100 hộ gia đình gần núi Hồng Lĩnh phải di chuyển đến nơi an toàn. Đến 23h cùng ngày, vụ cháy được nhiều lực lượng của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh khống chế.

Tuy nhiên, đến 3h sáng ngày 29/6, lửa lại bùng phát ở khu vực rừng thông trên núi Hồng Lĩnh thuộc địa phận thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng. Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 6 lượt xe cứu hỏa và 30 chiến sĩ sang chi viện chữa cháy.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan Công an huyện Nghi Xuân xác định Phan Đình Thành là đối tượng đã gây ra vụ việc trên nên đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Thành để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

