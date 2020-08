Khởi tố đối tượng bắt cóc bé 2 tuổi ở Bắc Ninh, người bạn trai không liên quan

Chiều 26/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can với Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú tại tỉnh Cao Bằng) về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi". Cơ quan công an cũng xác đinh bạn trai của Thu không liên quan đến vụ việc gây chấn động dư luận này.

Trước đó, vào 17h ngày 21/8 tại công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh, Bắc Ninh), Thu lợi dụng việc bố cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) vào mua nước đã dụ dỗ, bế cháu Bảo lên xe máy rồi đưa đi.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đã giải cứu an toàn cháu Bảo tại nhà bạn trai của Thu ở Tuyên Quang.

Thu khai nhận, từng có chồng, con tại Cao Bằng. Từ khoảng năm 2017, chị ta yêu anh Bằng (trú tại Tuyên Quang) nhưng vẫn giấu việc đang có gia đình.

Đối tượng Thu tại Công an tỉnh Tuyên Quang (ảnh tư liệu)

Khi anh Bằng phát hiện đã yêu cầu Thu về ly dị chồng, thời điểm này Thu có thai 4 tháng với người yêu.

Sau đó Thu đã sinh con, tuy nhiên cháu bé mất do bệnh tật khi được 1 tháng tuổi. Thu giấu và vẫn nói vơi anh Bằng mình đang nuôi con.

Thu khai muốn được gia đình nhà anh Bằng chấp nhận cho cưới nên đã nghĩ cách bắt cóc 1 cháu bé bằng tuổi con mình để "thế thân". Chiều 21/8 Thu đã thực hiện hành vi bắt cóc cháu Bảo tại công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh, Bắc Ninh).

Thu đưa cháu bé lên xe máy, đi mua quần áo cho cháu rồi đưa bé về nhà trọ của mình taị TP Bắc Ninh. Đến sáng 22/8, Thu dùng xe máy đưa cháu Báo đi một mạch về nhà người yêu tại Tuyên Quang.

Tối cùng ngày, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác minh, đột kích giải cứu thành công cháu Bảo đồng thời bắt giữ đối tượng Thu.

T.Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật